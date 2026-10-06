"ONI HOĆE DA LINČUJU NAŠE SVECE, A DA NAM ZA SVECE PROGLAŠAVAJU STEPINCA" Vučić: Je l' tome decu da učimo? Jesu li to promene koje ćete da nam donesete?
Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić upitao je večeras da li je politika studentske liste da linčuju naše svece, a da nam za svece proglašavaju Alojzija Stepinca, aludirajući na izjavu jednog od lidera blokadera Jove Bakića koji je uporedio vladiku Nikolaja Velimirovića i Alojzija Stepinca.
- Ovde vam je dolazio i više puta govorio lider studentske liste, Jovo Bakić.On je došao u Valjevo, u srce Srbije, ovde nadomak Valjeva je Lelić, vladike Nikolaja Velimirovića. Znate li šta kaže Jovo Bakić? Evo, da vam to sad kažem, pa da pitam nastavnike u Valjevskoj gimnaziji, je l' ih sramota, bar one koji takve podržavaju. I za takve pozivaju vas, Valjevce, da glasate. Pozivaju vas da glasate za čoveka koji kaže da je veliki vladika Nikolaj Velimirović isto što i Alojzije Stepinac. Je l' tome decu da učimo? Je l' to ono obrazovanje za koje treba da se borimo? Je li to ona prosveta kojoj težimo? Jesu to promene koje ćete da nam donesete? Da linčujete naše svece, a da nam za svece proglašavate Alojzija Stepinca i papu Pija XII? - upitao je Vučić.
On je potom rekao da se zna da je to blokaderska politika.
- Ja samo da pitam ove: da li vas je malo bar sramota da tome učite decu u Valjevu? Ovde je Lelić u blizini, i Ćelije, Jovanje, šta hoćete, sve je ovde, u okolini Valjeva. Tome da ih učite? Neće to Srbin - poručio je.