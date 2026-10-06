- Ovde vam je dolazio i više puta govorio lider studentske liste, Jovo Bakić.On je došao u Valjevo, u srce Srbije, ovde nadomak Valjeva je Lelić, vladike Nikolaja Velimirovića. Znate li šta kaže Jovo Bakić? Evo, da vam to sad kažem, pa da pitam nastavnike u Valjevskoj gimnaziji, je l' ih sramota, bar one koji takve podržavaju. I za takve pozivaju vas, Valjevce, da glasate. Pozivaju vas da glasate za čoveka koji kaže da je veliki vladika Nikolaj Velimirović isto što i Alojzije Stepinac. Je l' tome decu da učimo? Je l' to ono obrazovanje za koje treba da se borimo? Je li to ona prosveta kojoj težimo? Jesu to promene koje ćete da nam donesete? Da linčujete naše svece, a da nam za svece proglašavate Alojzija Stepinca i papu Pija XII? - upitao je Vučić.