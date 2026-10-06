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Pripadnici tzv. studentske listenapali su danas u Valjevu Ninu Kuburović, kandidata na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i Tanju Zdravković, voditeljku Informera. 

Naime, kako se vidi na snimcima koji se dele društvenim mrežama, šačica predstavnika pomenute liste je pogrdnim imenima nazivala Kuburović i Zdravković — bez ikakvog povoda — dok su samo šetale ulicom. 

Na jednom od snimaka se vidi da su ih polivali vodom i čupali za kosu!

Da li je ovo jedino kako studentska lista zna i može da se ophodi prema ženama!?

Nakon napada, one su se uključile na Informer TV i otkrile kako se osećaju posle skandaloznih prizora, a kako je istakla Nina Kuburović, one su došle ispred policijske stanice da prijave napad koji se dogodio kada su krenule na skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Kurir.rs

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