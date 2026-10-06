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Predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski ugostila je danas potpredsednika Glavnog odbora Srpske napredne stranke Sinišu Malog u svom domaćinstvu i vinogradu u Kaluđerici, nakon čega su zajedno sa građanima tog beogradskog naselja razgovarali o budućim infrastrukturnim projektima.

Prilikom obilaska vinograda, Đurđević Stamenkovski i Mali su orezali lozu, a ona je ukazala da srpske vinarije na tržište plasiraju dobra vina. Na vrhu vinograda, ispred nova dva čokota, njih dvoje su posadili su crvenu i belu ružu i konstatovali da im nedostaje još samo plava ruža kako bi u vinogradu ruže bile u bojama srpske trobojke.

Foto: Printscreen/Instagram

Kuvali su gulaš, a onda se družili s komšijama koje je Đurđević Stamenkovski pozvala na gozbu.

Na kraju su svi zapevali.

Foto: Printscreen/Instagram

Đurđević Stamenkovski se zahvalila Malom što se prijateljski odazvao na mobu, navodeći da joj puno znači što je došao na zemlju njenjh predaka, dok je Mali zahvalio Đurđević Stamenkovski što ga je ugostila.

00:31 Đurđević Stamenkovski ugostila Malog u Kaluđerici Izvor: Instagram

"Ovakva druženja koristimo kao priliku da dodatno radimo, a o tome svedoči i činjenica da smo razgovarali i sa meštanima, i sa komšijama, oko toga šta ćemo učiniti za moju Kaluđericu u narednom periodu i koji su to projekti na kojima ćemo raditi u budućnosti", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Kada je ispratila dragog gosa, Đurđević Stamenkovski se oglasila na Instagramu.