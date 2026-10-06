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Potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke Siniša Mali posetio je danas domaćinstvo i vinograd predsednice Srpske stranke Zavetnici Milice Đurđević Stamenkovski u Kaluđerici.

"Današnje poslepodne proveo sam sa dragom koleginicom Milicom Đurđević Stamenkovski koja me je povela u svoj vinograd i domaćinstvo u Kaluđerici, gde su nas čekale njene komšije. Malo smo radili, pravili gulaš, pekli rakiju, razgovarali sa građanima ovog kraja, a na kraju i - zapevali!", naveo je Mali i dodao:

"Milici sam poklonio vinogradarske makaze, a domaćinima koji su ovih nedelja brali grožđe, a potom se upustili u proces pravljenja svog vina, želim što više ovakvih kvalitetnih berbi, posle velikog truda u vinogradima tokom cele godine. Samo oni koji ga imaju znaju šta to znači.

U svaki vinograd je utkana velika ljubav srpskih domaćina koji su bdeli nad svakim grozdom u sušnim godinama, i obilazili svaku lozu nakon velikih kiša. Ova godina biće dobra. U svakom smislu. I za vinograde i za Srbiju.

Mora biti jer je Srbija sa svojim domaćinima odlučila da ide napred – sa listom 'Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija'. Da ostanemo broj 1!"

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