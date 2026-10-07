ĐILASOVKA I LAŽNI EKOLOG JELENA ANASONOVIĆ KUČ DEO EKOLOŠKE MAFIJE: Lažima i ucenama prodaje maglu građanima Srbije
- Jelena Anasonović Kuč, zastupnica UG 'Eko Istok' iz Zaječara i saradnicu Dragana Đilasa preko navodnih ekoloških projekata zarađuje i ucenjuje kompanije
Posebnu „felu“ zdušnih podržavaoca blokaderske liste predstavljaju lažni ekolozi i prodavci magle, koji na bacanju prašine u oči srpskom narodu zgrću ogromne pare.
Školski primer jednog ovakvog prevaranta je Jelena Anasonović Кuč, zastupnica UG „Eko Istok“ iz Zaječara i bliska saradnica Dragana Đilasa.
Naime, upravo preko „Eko Istok“-a, Anasonović realizuje tobožnje „ekološke projekte“ preko kojih masno zarađuje! Zaradu iz ovih projekata ostvaruje direktnim ucenjivanjem kompanija da, na primer, čiste već očišćeno priobalje reka u Zaječaru i okolini.
Narodski rečeno – izmišlja posao kako bi zgrnula pare.
Inače, Anasonović je najpoznatija i po tome što je veliki „borac“ protiv rudarenja i kineskih investicija baš u zaječarskom kraju. I sve bi to bilo možda u redu kada bi ona baratala činjeničnim podacima ili kada bi u Zaječar makar ponekad kročila.
S obzirom na to da zapravo živi u Pančevu, a po pričama lokalaca u Zaječar retko kad i da dolazi, za Anasonović je realnost zaječarske ekologije na terenu zapravo - špansko selo.
Još jednu „sjajnu“ priliku za zaradu spazila je u blokaderskom pokretu koji je rešila da podrži, opet iz čisto lukrativnih pobuda. Pa čak je i u toj družini niko ne trpi, s obzirom da znaju sa kakvim prevarantom imaju posla.
Blokaderi poput Jelene Anasonović Кuč spadaju u one najopasnije, s obzirom na to da su zarad novca spremni da lažu i o zdravlju celokupne nacije, zbog čega su prećutno prezreni čak i u sopstvenim redovima.