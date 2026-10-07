Slušaj vest

Posebnu „felu“ zdušnih podržavaoca blokaderske liste predstavljaju lažni ekolozi i prodavci magle, koji na bacanju prašine u oči srpskom narodu zgrću ogromne pare.

Školski primer jednog ovakvog prevaranta je Jelena Anasonović Кuč, zastupnica UG „Eko Istok“ iz Zaječara i bliska saradnica Dragana Đilasa.

Naime, upravo preko „Eko Istok“-a, Anasonović realizuje tobožnje „ekološke projekte“ preko kojih masno zarađuje! Zaradu iz ovih projekata ostvaruje direktnim ucenjivanjem kompanija da, na primer, čiste već očišćeno priobalje reka u Zaječaru i okolini.

Narodski rečeno – izmišlja posao kako bi zgrnula pare.

Inače, Anasonović je najpoznatija i po tome što je veliki „borac“ protiv rudarenja i kineskih investicija baš u zaječarskom kraju. I sve bi to bilo možda u redu kada bi ona baratala činjeničnim podacima ili kada bi u Zaječar makar ponekad kročila.

S obzirom na to da zapravo živi u Pančevu, a po pričama lokalaca u Zaječar retko kad i da dolazi, za Anasonović je realnost zaječarske ekologije na terenu zapravo - špansko selo.

Još jednu „sjajnu“ priliku za zaradu spazila je u blokaderskom pokretu koji je rešila da podrži, opet iz čisto lukrativnih pobuda. Pa čak je i u toj družini niko ne trpi, s obzirom da znaju sa kakvim prevarantom imaju posla.