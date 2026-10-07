- Srbija u jesenje dane… Peče se rakija, priprema zimnica, privode se kraju poslovi u našem vinogradu u Kaluđerici… Na mobu je došao i kolega Siniša Mali. Malo smo radili, malo se gostili, pomalo i zapevali, a naravno i nazdravili za dobru godinu - piše na zvaničnom Instagram nalogu Milice Đurđević Stamenkovski.