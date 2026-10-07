Politika
Milica Đurđević Stamenkovski uposlila Sinišu Malog! Pekao rakiju, spremao meso, a onda pitao za platu - "Kako ti kažeš, to tržište diktira" (VIDEO)
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Potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke Siniša Mali posetio je juče domaćinstvo i vinograd predsednice Srpske stranke Zavetnici Milice Đurđević Stamenkovski u Kaluđerici.
- Srbija u jesenje dane… Peče se rakija, priprema zimnica, privode se kraju poslovi u našem vinogradu u Kaluđerici… Na mobu je došao i kolega Siniša Mali. Malo smo radili, malo se gostili, pomalo i zapevali, a naravno i nazdravili za dobru godinu - piše na zvaničnom Instagram nalogu Milice Đurđević Stamenkovski.
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