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Studentska lista ponovo je pokazala da ne preza ni od čega u prikupljanju jeftinih političkih poena. Ovog puta, oni su ispred gradskog groblja u Velikoj Plani postavili transparent sa porukom "Studenti pobeđuju"!

Takav potez izazvao je pažnju i brojne reakcije meštana od kojih su jedni poručili da niko nema prava da skrnavi tuđu večnu kuću, dok su se drugi pitali da li je transparent na groblju svetla budućnost koju blokaderi obećavaju, scenografija za neki novi film Emira Kusturice ili i sami blokaderi počinju da shvataju da je prosečna starost njihove "Studentske liste" iznad 50 godina!

Neki od meštana su čak rekli i da mogu da "opravdaju" blokadere samo ako su porukom na groblju želeli da kažu da su "umrle i sve njihove političke ambicije".

Blokaderi postavili transparent ispred groblja u Velikoj Plani Foto: Printscreen

Dodatnu pažnju izazvala je činjenica da je transparent, prema fotografijama i navodima sa lica mesta, razvučen na ogradi u blizini pogrebnog preduzeća "Jevta", koje se bavi prodajom pogrebne opreme i prevozom pokojnika u zemlji i inostranstvu.

Podsećamo, blokaderi su na mestu gde je bivši policajac Nikola Krsmanović (34) položio život tokom kontrole vozila u Lipničkom Šoru u Loznici i gde ga je ubio Albanac Faton Hajrizi, takođe iskoristili taj prostor za postavljanje svoje političke parole "Mi znamo kako".