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Naučni savetnik Instituta za fiziku i nekada istaknuti podržavalac Studentske liste Slobodan Prvanović našao se na udaru svojih dojučerašnjih saveznika, nakon što je javno upozorio da Studentska lista, ukoliko ne poveća podršku za još nekoliko procenata, neće doprineti promeni sistema, dodajući da su "studenti urnisali opozicione stranke".

- Prestanite da se samozavaravate, ako studenti ne napabirče još nekoliko procenata glasova, ni do kakve promene sistema neće doći narednih 4, 8 ili 12 godina. To ne mogu da urade opozicione stranke, jer su njih studenti urnisali i sveli na jednocifrene procente oko cenzusa - napisao je Prvanović na Iksu.

Prvanović: Ako studenti ne napabirče još nekoliko procenata glasova, ni do kakve promene sistema neće doći Foto: Printscreen X

Nakon toga, jedan od dojučerašnjih saveznika, odgovorio je Prvanoviću i istakao da "teze koje zastupa zna iz čijih usta dolaze".

- Nemojte sebe da ponižavate zbog nekih ljudi koji su sve vreme igrali sa režimom, a narod je to pratio verujući da oni mogu da sruše vlast. Beogradski izbori su sve dokazali, zato stranke nemaju više podršku - napisao je profil pod nazivom "Promene u fokusu" na Iksu, na šta je Prvanović odgovorio:

- Dragi moji prijatelji, voljeni moji drugari, taj na koga insinuirate nema apsolutno nikakve veze sa mojim stavom. Jako mi je žao što sumnjate u mene. Svako dobro i sve najlepše!

Prvanović odgovara blokaderu: Taj na koga insinuirate nema aposlutno nikakve veze sa mojim stavom Foto: Printscreen X

Podsetimo, nakon što je izjavio da "Studenti ne pobeđuju", Prvanović se našao na udaru brutalnih uvreda i psovanja na račun njegove pokojne majke.

- Nakon što sam napisao da studenti nažalost neće da pobede, nekoliko umobolnika mi je psovalo pokojnu majku, bio mi je blokiran nalog kad sam jednoj od tih džukela ponudio da mi opsuje majku u lice, a da ga ja onda odrobijam i najavljeno mi je da ću dobiti otkaz kad studenti pobede - izjavio je Prvanović.