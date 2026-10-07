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Voditelj Zoran Kesić svojom izjavom pokazao je zabrinjavajući nivo nepoštovanja i otvorenog rasizma! Naime, Kesić je, prisećajući se svojih novinarskih početaka i rada na terenu, bez imalo srama i stida upotrebio pogrdan i izričito zabranjen izraz za pripadnike romske nacionalnosti, nazivajući momka kojeg je "zatekao u krađi" - "gancijem".

Opušteno prepričavajući anegdotu sa terena, očigledno nije shvatio koliko je njegova izjava skandalozna i rasistička kao i to koliku uvredu takav termin predstavlja za pripadnike romske nacionalnosti!

- Oni mene pošalju na Cvetnom trgu, da napravim anketu o skoku cena. Mi u toku snimanja ankete vidimo dva tipa, malo mlađi od mene, koji kradu znaš. Jedan je ganci, drugi je beo, dva ortaka, kao iz filma da su ispali. Ja ih pitam, jel možemo da vas snimamo kako radite, oni kažu može i odjednom nastavljaju da kradu, ali za potrebe televizije. Ja se vratim umesto ankete o skoku cena i pričam o krađu u samoposluzi - kazao je Kesić u jednom intervjuu.

Umesto da vodi računa o izgovorenim rečima, s obzirom na to da je novinar i da se bavi javnim poslom, Kesić pripadnike romske zajednice bez ikakvog pardona naziva "gancijima".

Ovakv rasistički ispad jednog voditelja, uličarski rečnik i upotreba pogrdnih naziva za pripadnike određenih nacionalnosti je za svaku osudu i duboko sramno za nekoga koga često građani Srbije mogu videti na različitim tribinama kako drži predavanja i javno govori o Srbiji i njenim političkim prilikama, dok u svojim emisijima ne propušta priliku da tu Srbiju iskritikuje, opljuje ili ismeje!