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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić objavio je video, u kome je simbolično pokazao sa kakvim se uvredama i etiketama susreće.

- Sve ovo može da izgleda kao noćna mora, ali nije. Ovo je naša java. Godinama slušam uvrede, laži i pretnje. Neke reči bole, neke ostave trag. Ali nisu nas zaustavili. Naučile su nas da više radimo, da se više borimo i da ne odustanemo od onoga što najviše volimo, od naše Srbije - naveo je Vučić na Instagramu.

 (Kurir.rs)

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