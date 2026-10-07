Politika
"GODINAMA SLUŠAM UVREDE, LAŽI I PRETNJE!" Vučić: "Neke reči bole, neke ostave trag, ali nisu nas zaustavili. Naučile su nas da više radimo"
- Aleksandar Vučić objavio je video u kome simbolično prikazuje uvrede, laži i pretnje sa kojima se suočava.
- Poručio je da ga napadi nisu zaustavili, već da su ga naučili da više radi i da se ne odustaje od Srbije.
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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić objavio je video, u kome je simbolično pokazao sa kakvim se uvredama i etiketama susreće.
- Sve ovo može da izgleda kao noćna mora, ali nije. Ovo je naša java. Godinama slušam uvrede, laži i pretnje. Neke reči bole, neke ostave trag. Ali nisu nas zaustavili. Naučile su nas da više radimo, da se više borimo i da ne odustanemo od onoga što najviše volimo, od naše Srbije - naveo je Vučić na Instagramu.
(Kurir.rs)
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