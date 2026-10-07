- Sve ovo može da izgleda kao noćna mora, ali nije. Ovo je naša java. Godinama slušam uvrede, laži i pretnje. Neke reči bole, neke ostave trag. Ali nisu nas zaustavili. Naučile su nas da više radimo, da se više borimo i da ne odustanemo od onoga što najviše volimo, od naše Srbije - naveo je Vučić na Instagramu.