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Aleksandar Vučić čestitao je indijskom premijeru Narendri Modiju 25 godina javnog delovanja, istakavši njegov doprinos razvoju Indije i služenju indijskom narodu, a ubrzo su usledile i velike reči indijskog premijera upućene upravo Vučiću.

"Čestitam Vam na 25 godina javnog delovanja na najvišem nivou. Malo ljudi može da kaže da je četvrt veka posvetilo služenju svojoj zemlji, najpre kao glavni ministar Gudžarata, a zatim kao premijer Indije. Znam koliko Vam je stalo do Indije i njene budućnosti, a svet može da vidi koliko ste visoko uzdigli Indiju. Želim Vam još mnogo godina dobrog zdravlja, snage i uspeha u služenju velikom indijskom narodu. Indija je blagoslovena što vas ima.", poručio je Vučić Narendri Modiju.

Na Vučićevu čestitku ubrzo je stigao odgovor indijskog premijera, koji je imao posebne reči zahvalnosti za predsednika Srbije.

"Hvala Vam na toplim rečima i prijateljstvu. Duboko cenim vaš lični doprinos jačanju partnerstva između Indije i Srbije. Pod vašim vođstvom, Srbija je doživela izuzetnu transformaciju. Srbiji ste služili odlučno i predano. Radujem se tome da partnerstvo između Indije i Srbije podignemo na još viši nivo.", poručio je Narendra Modi.