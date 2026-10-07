Jugović i Čotrić: Poruke Trampa i Putina su uspeh Vučićeve diplomatije
- Jugović i Čotrić ocenjuju da su poruke Putina i Trampa dokaz uspeha Vučićeve diplomatije i boljih odnosa Srbije sa velikim silama.
- Navode da Srbija gradi stratešku saradnju sa SAD, ostaje na evropskom putu i ima odnose sa Kinom na najvišem nivou.
- Pozvali su građane da 25. oktobra podrže listu broj 1 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija'.
Narodni poslanici Aleksandar Jugović i Aleksandar Čotrić ocenili su da nedvosmislena i odlučna podrška predsednika Rusije Vladimira Putina Aleksandru Vučiću uoči parlamentarnih izbora u Srbiji, kao i poruka predsednika SAD Donalda Trampa da Amerika i Srbija imaju dobre odnose, predstavljaju značajan uspeh srpske diplomatije.
Temelji za stratešku saradnju sa SAD i EU
Oni su u saopštenju pozvali građane da 25. oktobra podrže izbornu listu pod brojem 1 "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".
- To je značajan uspeh Aleksandra Vučića i srpske diplomatije, posebno imajući u vidu da su odnosi naše dve zemlje decenijama bili opterećeni ozbiljnim problemima i nasleđem prošlosti. Posebno je značajan i početak strateške saradnje Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, za šta su već postavljeni čvrsti i dobri temelji - naveli su u saopštenju:
Odnosi sa Kinom i ekonomski napredak
- Imajući u vidu da Srbija istrajno ostaje na evropskom putu, sa ciljem punopravnog članstva u Evropskoj uniji, kao i da su odnosi Srbije i Kine na najvišem nivou u istoriji, jasno je da Srbija, zahvaljujući politici Aleksandra Vučića, gradi dobre odnose sa najznačajnijim zemljama i savezima savremenog sveta.
Takva politika, dodaju, otvara prostor za dalje političke i ekonomske koristi za našu zemlju, nove investicije i radna mesta, veće zarade i dalje unapređenje životnog standarda svih građana Srbije.
- Zato je važno da izbori 25. oktobra potvrde nastavak odgovorne i uspešne spoljne politike naše zemlje. Pozivamo stoga građane Srbije da svojim glasovima podrže izbornu listu pod brojem 1 "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".