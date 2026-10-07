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Temelji za stratešku saradnju sa SAD i EU

Oni su u saopštenju pozvali građane da 25. oktobra podrže izbornu listu pod brojem 1 "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

- To je značajan uspeh Aleksandra Vučića i srpske diplomatije, posebno imajući u vidu da su odnosi naše dve zemlje decenijama bili opterećeni ozbiljnim problemima i nasleđem prošlosti. Posebno je značajan i početak strateške saradnje Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, za šta su već postavljeni čvrsti i dobri temelji - naveli su u saopštenju:

Odnosi sa Kinom i ekonomski napredak

- Imajući u vidu da Srbija istrajno ostaje na evropskom putu, sa ciljem punopravnog članstva u Evropskoj uniji, kao i da su odnosi Srbije i Kine na najvišem nivou u istoriji, jasno je da Srbija, zahvaljujući politici Aleksandra Vučića, gradi dobre odnose sa najznačajnijim zemljama i savezima savremenog sveta.

Takva politika, dodaju, otvara prostor za dalje političke i ekonomske koristi za našu zemlju, nove investicije i radna mesta, veće zarade i dalje unapređenje životnog standarda svih građana Srbije.