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Da u svojoj brutalnoj kampanji i borbi za fotelje blokaderi i aktivisti Studentske liste nemaju nikakve granice, poznato je još od kada su zoupotrebili fakultete ali i neke škole za stvaranje političkih štabova i svoje lične političke ambicije, ali sada su otišli još jedan korak dalje!

Naime, prema tvrdnjama jednog korisnika društvenih mreža, blokaderi su počeli da zloupotrebljavaju čak i vrtiće i mališane u njima! Ovaj korisnik tvrdi da je jedna njegova prijateljica u ormariću svog trogodišnjeg deteta u vrtiću našla promotivni materijal Studentske liste!

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Foto: Printscreen

 - Moja prijateljica će upravo da j**e mater nekome u vrtiću u Beogradu. U ranac u ormariću od njenog trogodišnjeg deteta neko je ubacio ovo propagadno smeće. Bravo stoke, ni deca od tri godine vam nisu sveta - stoji u objavi.

Ovakva zloupotreba maloletne dece je za najstrožu osudu, ali blokaderi su još jednom pokazali da ne biraju načine da se dokopaju vlasti. 

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