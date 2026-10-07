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Da u svojoj brutalnoj kampanji i borbi za fotelje blokaderi i aktivisti Studentske liste nemaju nikakve granice, poznato je još od kada su zoupotrebili fakultete ali i neke škole za stvaranje političkih štabova i svoje lične političke ambicije, ali sada su otišli još jedan korak dalje!

Naime, prema tvrdnjama jednog korisnika društvenih mreža, blokaderi su počeli da zloupotrebljavaju čak i vrtiće i mališane u njima! Ovaj korisnik tvrdi da je jedna njegova prijateljica u ormariću svog trogodišnjeg deteta u vrtiću našla promotivni materijal Studentske liste!

Foto: Printscreen

- Moja prijateljica će upravo da j**e mater nekome u vrtiću u Beogradu. U ranac u ormariću od njenog trogodišnjeg deteta neko je ubacio ovo propagadno smeće. Bravo stoke, ni deca od tri godine vam nisu sveta - stoji u objavi.