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Nastavnica iz Devete gimnazije Ana Dimitrijević, danas naravno na tzv. studentskij listi, masno laže građane govoreći: "U našoj školi su deca mogla da uče, dokažite da nisu!"

To, naravno, nije istina, što je i dokazano.

"Ono što treba da bude krajnji cilj je da škola u Srbiji bude jedna srećna zajednica učenika, nastavnika i roditelja. Ove blokade, verovali ili ne, su nas ponovo približile", rekla je Ana Dimitrijević gostujući na RTS u debati, u kojoj je učestvovala i Ana Brnabić, koja joj je žestoko odgovorila i - poklopila:

"Ovo je toliko licemerno da ne bih znala gde da počnem. Dakle, škola treba da bude jedna srećna zajednica. Ja se potpuno slažem. Škola može da bude srećna zajednica samo kada nema politike u njoj, zato što politika deli ljude i nije slučajno zašto je politika svuda u svetu apsolutno zabranjena i u školama i na fakultetima. Dakle, bila je srećna zajednica pre nego što ste je zloupotrebili za vaše sopstvene političke ciljeve. Blokade su nekoga približile? Nekoga jesu, ali nekoga su apsolutno diskriminisale. Pomislite samo na svu onu decu koju ste zvali 'ćaci".

Dimitrijević je nastavila da tvrdi:

"U mojoj gimnaziji su se držali časovi deci koja žele da idu na časove".

Međutim, izjave direktorke Devete beogradske gimnazije Tatjane Šuković potvrđuju da Ana Dimitrijević sve laže.

"Morali smo da izmestimo učenike zato što su ih ometali, dovikivali im svašta", rekla je tada Šuković i dodala:

"Nastave nije bilo, izmesili smo je online. Tako da smo mi ovu decu koja su došla na nastavu izveli, sproveli i rekli im da idu kući."