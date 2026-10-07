Slušaj vest

Potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke Siniša Mali bio je danas u Dobanovcima i Surčinu gde je razgovarao s mladima.

"Danas sam u Dobanovcima, u Surčinu, vodio otvoren i zanimljiv razgovor sa mladima o svim važnim temama. Pričali smo o obrazovanju, usavršavanju, prvom poslu, ali i kvalitetu života mladih ljudi u našoj lepoj Srbiji.

Razgovor sa mladima donosi posebnu snagu, polet, ali i veliku odgovornost. Oni su naša budućnost, naša snaga i zato je važno čuti njihov glas.

I zato je moja poruka njima danas da nastave vredno da rade i uče, a mi ćemo učiniti sve da im ostavimo bolju, lepšu i uspešniju Srbiju.

Moja poruka je da je glas za listu pod brojem jedan, listu 'Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija' glas za njihovu budućnost. Za mir, stabilnost i ekonomski napredak. Za bolje obrazovanje, nova radna mesta, veće plate, za bolji životni standard.

Izbori 25. oktobra prilika su da kažemo ne blokiranju fakulteta, neradu, nasilju, mržnji i kažemo jedno veliko da obrazovanju, napretku i razvoju.