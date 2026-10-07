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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija", došao je na veliki skup u Pančevu.

Na gradskom trgu u Pančevu okupio se veliki broj ljudi.

1/5 Vidi galeriju Aleksandar Vučić na skupu "Ujedinjene Srbije" u Pančevu Foto: Kurir

- Hvala vam na veličanstvenom dočeku. U trenucima kad smo imali najveće probleme u Pančevu, uspeli smo da obezbedimo dva velika investitora, doveli ih iz Nemačke i napravili temelj budućnosti pančevačke. Ljudi misle da to pada s neba, da je to lako napraviti - rekao je Vučić, pa nastavio:

- Radili smo mnogo infrastrukturnih projekata, i još mnogo nije završeno. Znam da smo uvek mogli više. Prihvatam bezbroj stvari koje sam sam pogrešio i koje nismo uradili, a morali smo.

- Jedna od stvari koja je za mene potpuno neverovatna, i sad ću vam to ispričati: neki naši "to je zbog naših koalicionih partnera", "to je zbog ovoga", "to je zbog onoga". A to je zbog nebrige. Mi smo dali još pre godinu dana dali nalog da pančevačka bolnica dobije magnetnu rezonancu. Još pre godinu dana. A onda je to u pokrajinskoj vladi negde zastalo, zato što je neki pokrajinski sekretar rekao: "Ne sad tu, nego na drugo mesto".

- Tako da sad imate situaciju da Vršac ima magnetnu rezonancu, što je dobro, normalno je da ima, a da Pančevo nema magnetnu rezonancu. I da vi mene pitate kako je to moguće, ja ne znam šta da vam kažem, sem: izvinite, ja sam kriv. Ne bih, čak i kad nije moja krivica, ja moram da kažem da sam kriv, jer su ti ljudi koji su na vlasti, koji su odlučivali, u stvari bili izabrani zato što su dobili glasove koje sam ja dobio.

- Takve stvari ne smeju da se ponavljaju a to može da nam se događa samo ako ne pokažemo da imamo brige prema ljudima. Pančevo je 8. grad po veličini u Srbiji, kako je moguće da nema magnetnu rezonancu. A nema ne zato što nema para u budžet u i zato što nije odobreno, nego jer je nekog baš bolelo briga da li će da bude ili ne. To moramo sebi da priznamo.

- Sada se rade projekti uvođenja kanalizacije i verujem da će to biti dobar posao.

Foto: Printscreen/Informer

Uskoro rad na auto-putu Beograd - Temišvar

- Izdvojio bih 2 projekta za ceo južni banat. Razgovarao sam s rumunskim predsednikom, razgovarali smo o konačnom putnom povezivanju brzom saobraćajnicom ili autoputem Beograda i Temišvara. Rekao je da su rumunske vlasti iz Temišvara strahovito zainteresovane za put Temišvar - Beograd.

- Obećavam da ćemo taj auto-put da uradimo, povezaće nas s tim prelepim baroknim gradom - rekao je.

- Verujem da će do kraja meseca to biti otvoreno do Budimpešte. Strašno je važno za ekonomski razvoj, industriju, ali i za ljude da budu povezani, da napravimo tu čuvenu banatsku prugu od Pančeva do Zrenjanina, pa do Kikinde i da se spojimo sa Suboticom, a onda Subotica Sombor Bogojevo.

- Ponekad pomislim da ljudi ne dele iste snove. Ako ovo izgradimo, za put koji može da bude 90 i 100 km, biće između milijardu i po i 2 milijarde, ali ova pruga će koštati 2 milijarde. To su strašno važne stvari koje dovode nove investitore. Nema posle toga onog ko neće da dođe do tog mesta i kom to nije lako. Posle toga je spajanje iz belocrkvanske opštine, hoću da spojim istočnu Srbiju sa Vojvodinom, da napravim most preko Dunava. Dunav je najširi i najlepši između dve srpske obale, Bele Crkve i Velikog Gradišta, tu je najširi i najlepši, ako to povežemo mostom onda smo rešili najveći problem za južni banat, te opštine postaju turistička Meka i Medina i to su velike stvari.

- Dok su neki blokirali puteve i ulice mi smo se borili za to da Srbija ima najveću stopu rasta u Evropi, da povećavamo plate i penzije bez obzira što su neki davali sve da Srbija stane. Da li je to sve ugroženo? Jeste, nema nikakve sumnje. Ovde ima mladih ljudi koji znaju ceo život da Srbija ima stabilan dinar. Je li to ikad ranje bio slučaj? Nikad dinar nije bio stabilan osim u poslednjih 14 godina.

- Vi se hvatate za glavu i pitate se "a za šta su Kokanović i Jovo Bakić stručni?". Šoškić pravio sopstvenu privatnu firmu od Narodne banke Srbije. Za šta su to stručni? Za uništenje zemlje. Sa mnom neće ni za živu glavu, svaki dan zovem tog Srdanovića da razgovaramo o politici - neće. Oni neće na duele. Oni "ne smu", ali nešto je drugo u pitanju. Oni hoće vama da kažu da ih uopšte ne zanimate, da morate da razumete da su oni bogom dani. Mi smo svi glupi, loši i krezubi, a oni mnogo pametni i ništa ne moraju da objašnjavaju. Postavio ih je neki plenum. Ko je plenum? Niko ne zna. Ko su oni iz inostranstva koji daju te silne pare? Milijardu i 300 miliona evra dali su samo nevladine organizacije. Mogli su da nam izgrade Beograd - Vršac - Temišvar auto-put, dali su za prljave propagandne mašinerije, okretali su nam društvo jedne protiv drugih, sve to namerno ne bi li nam srušili Srbiju.

Foto: Printscreen/Informer

- Zašto bi Hrvatskoj odgovarali da Srbija bude uspešna? Naravno da im smeta i da će da urade sve protiv nas. Zbog čega su pravili vojni savez sa Prištinom i Tiranom. Radili su to sve protiv Srbije, jer je Srbija sve snažnija i ne mogu da je gaze kao 2012. godine. Srbija raste i razvija se i u stanju je da se odbrani od takvih.

- Neće dijalog jer nemaju rezultate i nisu stručni i sposobni.

- 1.750 godina stariji od nas, samo što nas u neolit nisu stavili sa brojem godina njihovih kandidata. Mnogo važnije od toga je da oni vama kažu "a ne, ne, vama koji imate više od 65 godina zabranićemo glasanje", vama penzionerima. Vama čije su vredne ruke izgradile svaki od ovih gradova.

- Nijednog radnika nemaju, nijednog seljaka, nijednog domaćina na listi, nijednog studenta, nikog. Samo one koje plenumi mogu s lakoćom da kontrolišu.

- Zlo su nam uneli u zemlju kakvo nikada ranije u ovoj zemlji nije postojalo. Mržnju sam uneli u domove. Došli su da spreče nečiji skup, slobodu okupljanja, izražavanja, da spreče ljude koji samo hoće da kažu šta misle. Jer oni kad budu vladali, čak i kad vladaju, ne smete da mislite drugačije. Mrzim takve totalitarne tipove koji imaju samo svoju istinu i nisu u stanju da čuju drugačije mišljenje. Zamisli šta bi nam radili da su na vlasti.

- Čupaju za kosu, udaraju žene, polivaju. Od koga ste to naučili, kad je to kod nas bilo da muškarac priđe i krvnički ženu udari? Sinove sam učio da nikad popreko ne pogledaju drugaricu, bilo koju ženu. Gde ste vi to rasli? Sve tradicionalne vrednosti, sve pristojno u ovoj zemlji, svaku porodicu da razorite. Ko su ti ljudi, odakle su izašli? Nije to pitanje policije i tužilaštva, već oca i majke i vaspitanja naših škola. Opštinske odbore političkih stranaka od toga su napravili, postanem li premijer, nema više toga. Politika napolje sa fakulteta, pa radite onda šta hoćete.

- Hoćete da se bavite politikom, napolje sa fakulteta, napolje iz škola, i to ću da sprovedem takvom brzinom da nećete verovati! Jer u ovoj zemlji mora red da se zna. Nije seljak i nije radnik radio i plaćao porez, a iz tih poreza mi plaćamo te ljude da bi oni uništavali budućnost našoj deci. Da nam deca idu iz zemlje da se školuju. Sad lepo odgovornost, napolje iz škola, da onda deca uče i budu najbolji đaci.

Foto: Printscreen/TV Informer

- Počeli su sa Severinom, a završiće sa Tompsonom, pa će da nas teraju i da pevamo "Za dom spremni". E neće vam Srbija to pevati, da ste još toliki! - poručio je Vučić.

- Svaku reč koju su izgovorili lagali su. O ubijenom dečaku u Valjevu, Jovanici, zvučnom topu, Sarajevo safariju, sve su lagali i ćute kao zaliveni: "Šta ima veze, lagali smo, baš nas briga za sve to".

Prisetio se Putinovih reči da se nada da će Vučić biti sledeći premijer Srbije, a potom i izjava blokadera o tome:

- Rekli su "to je veštačka inteligencija", kad su pustili Putina da se vidi da je to stvarno rekao, onda su rekli "sklonite to da se ne čuje da je Putin to rekao", onda i Tramp, Si Đinping, najlepše reči imaju o našoj zemlji, kao i meni kao doskorašnjem lideru, a njima je sve to laž, zato što žive u mehuru sopstvenih laži.

- Budite samo mirni, staloženi i ne nasedajte na njihove provokacije. Oni tuku žene, i nije samo što tuku, nego ne umeju da stanu i kažu "izvinite, žao nam je". Oni se hvale time. Možete da verujete da postoje takvi ljudi? I da niko s njihove liste ne kaže "žao mi je". Zato mi mirno i staloženo. Teški izbori, borimo se protiv prevelike sile i spolja, mnogo novca im je stiglo, široke organizacije iz regiona, trojne koalicije Đukanović, Kurti, Plenković, svi su oni dobro umreženi i sve što rade, rade protiv ove zemlje biće to težak posao. Pobedićemo ih ubedljivije. Za tu pobedu potrebno je samo da mi budemo mirni i staloženi, da nas nigde ne isprovociraju. Potrebno je da znamo koji nam je cilj, a to je pobeda pristojne, normalne, uspešne Srbije. Da naša deca mogu da planiraju povratak u našu zemlju. I počeli su, krenulo je lagano, i sve će više i više. To je zato što smo stvorili uspešniju Srbiju, i tek ćemo. Ja vam nikad neću zaboraviti to i u sve udžbenike će ući to kako i od kolike sile smo uspeli da se odbranimo i da Srbiju kao feniks iz pepela podignemo ponovo i uprkos njima koji su hteli Srbiju da sruše. I zato vam beskrajno hvala na ovoj divnoj večeri ovde u Pančevu. Hvala vašim porodicama, znam kroz šta ste prošli, uvreda pretrpeli, vama na štandovima, i zato vam veliko hvala i posebno hvala ženama koje su uvek bile najodgovornije, najozbiljnije i umele državu da sačuvaju. Moj naklon, sve najbolje želim vama i vašim porodicama. Mirno, ali odlučno, staloženo i hrabro i da ih pobedimo u svakom selu i svakom gradu! - rekao je Vučić.