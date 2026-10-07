"OBEĆAVAM DA ĆEMO DA URADIMO AUTO-PUT BEOGRAD - TEMIŠVAR" Vučić u Pančevu: To su strašno važne stvari koje dovode nove investitore
Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija", na velikom skupu u Pančevu najavio je nove projekte, među kojima i izgradnju brze saobraćajnice Beograd - Temišvar.
"Izdvojio bih dva projekta za ceo južni Banat. Razgovarao sam s rumunskim predsednikom, razgovarali smo o konačnom putnom povezivanju brzom saobraćajnicom ili auto-putem Beograda i Temišvara. Rekao je da su rumunske vlasti iz Temišvara strahovito zainteresovane za put Temišvar - Beograd. Obećavam da ćemo taj auto-put da uradimo, povezaće nas s tim prelepim baroknim gradom", rekao je Vučić i dodao:
"Verujem da će do kraja meseca to biti otvoreno do Budimpešte. Strašno je važno za ekonomski razvoj, industriju, ali i za ljude da budu povezani, da napravimo tu čuvenu banatsku prugu od Pančeva do Zrenjanina, pa do Kikinde i da se spojimo sa Suboticom, a onda Subotica-Sombor-Bogojevo."
Dodao je da ponekad pomisli da ljudi ne dele iste snove.
"Ako ovo izgradimo, za put koji može da bude 90 i 100 km, biće između milijardu i po i dve milijarde, ali ova pruga će koštati dve milijarde. To su strašno važne stvari koje dovode nove investitore. Nema posle toga onog ko neće da dođe do tog mesta i kom to nije lako. Posle toga je spajanje iz belocrkvanske opštine, hoću da spojim istočnu Srbiju sa Vojvodinom, da napravim most preko Dunava. Dunav je najširi i najlepši između dve srpske obale, Bele Crkve i Velikog Gradišta, tu je najširi i najlepši, ako to povežemo mostom onda smo rešili najveći problem za južni Banat, te opštine postaju turistička Meka i Medina i to su velike stvari", rekao je Vučić.