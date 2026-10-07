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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija", rekao je na skupu u Pančevu da tzv. studentska lista planira Dejana Šoškića za budućeg premijera i pozvao građane da obrate pažnju na njegove stavove o kursu dinara.

"Hoću da svi vi, dragi prijatelji, znate, i bake i deke, i ljudi mojih godina, i vi mladi ljudi, on vam je već obećao da će kurs da ide na 180 i na 200", rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, takva politika bi se građanima pravdala tvrdnjom da slabiji dinar pomaže srpskom izvozu. Vučić je, međutim, ocenio da bi najveću korist od toga imali veliki izvoznici, dok bi građani snosili posledice pada vrednosti domaće valute.

"Samo nemojte da mislite da stvari mogu da budu samo bolje. Ne, mogu da budu mnogo gore", poručio je.

Vučić je nastavio rekavši da predstavnici tzv. studentske liste izbegavaju direktne političke debate.

"Oni neće, dragi prijatelji, oni neće na duele. Što bi moj deda iz Bečeja rekao: 'ne smu'. E, to je to", rekao je Vučić.

Međutim, dodao je da, prema njegovom mišljenju, problem nije samo u tome što ne žele da izađu na duel.

"Nije samo to što oni ne smeju. Nešto drugo je u pitanju. Oni hoće vama da kažu da ih uopšte ne zanimate, da nemaju šta da vam objašnjavaju, da vi svi morate da razumete da su oni bogom dani. Mi smo svi glupi, loši i krezubi, a oni su mnogo pametni i ništa ne moraju da vam objašnjavaju", rekao je.

Vučić je za blokadere rekao da ne nude ništa novo.

"Nećemo ništa pametno da smislimo, nećemo ništa novo, nećemo ništa drugačije, nećemo ništa originalno, nego izanđalim sloganima Mila Đukanovića ćemo da vas rušimo", rekao je Vučić.