- Ovo će biti jedna veoma neizvesna utakmica, teška, što je potpuno logično. Ne treba ljudi da misle da je to zato što su oni posebno mudri ili ne znam šta su uradili. Ne. Oni su se ujedinili, svi koji su protiv, bez ikakve razlike, koji su potrli svaku vrstu ideje, ideologije, principa, politike, svega. Idemo na izbore zato što mrzimo jednog čoveka, hoćemo da ga srušimo, čak i ako nema funkciju. To nam je jedini cilj, da se dočepamo fotelja. Šta nudimo? Ne nudimo ništa. Kad im pročitate onaj program, to je stvarno, to govorim kao ozbiljan i odgovoran čovek, to je sramota čitati. To je na nivou deteta od 14 godina koje je to pisalo. Dakle, i dete od 14 godina bi to pametnije sastavilo. Nemate šta da čujete, nemate šta da pročitate. Svaku debatu su ubedljivo izgubili. Na one koje bi izgubili još ubedljivije neće ni da odu, ne pada im na pamet. Tako da samo hoću da vam kažem da utakmica će biti mnogo teška. Mnogo para je ušlo za rušenje države, i šta god oni pričali, kako god oni pričali. Ako vi date 1,3 milijarde za nevladin sektor, ako za kablovskog operatera i njegove televizije date preko 5 milijardi u prethodnih 6-7 godina, preko 5 milijardi evra, to su ozbiljne pare - rekao je on.

- I kada to sve date, onda se nije lako tome suprotstaviti. I vi vidite da nemate, kako bih rekao, nemate čak ni ozbiljnu argumentaciju sa druge strane kojoj biste se suprotstavljali. I šta ja mislim da se dogodilo, u stvari? Pojedinačno, kao pripadnik jedne stranke, mi smo uvek bili, mogao sam da kažem, da smo najsnažniji. Međutim, onda su se svi, bukvalno svi, udružili, svi ujedinili, poslali i stranke da izađu mimo nas, koje bi trebalo da nam oduzimaju glasove. Dakle, tu sam najpre bio iznenađen odlukom Socijalista, njihovo pravo, naravno. Naravno, onda je bilo: trebalo je da oduzima deo glasova Karić, pa ovaj, pa onaj, ne bi li, ne bismo li mi izgubili 4, 5, 6, 7 posto glasova koji neće da se uračunaju u krajnjoj instanci, a oni da svi budu udruženi i ujedinjeni. I onda ste videli kako odustaju jedni, pa odustaju drugi. Oni koji se ceo život bave izborima i politikom odustaju, jer postoji neka nevidljiva ruka, neka nevidljiva sila koja ih povlači iz izborne utakmice. Jedna lista je čak predatu listu povukla.To se, ja ne pamtim tako nešto da se desilo. Tako da, ja čestitam ljudima i poput Jovanovića, i Đilasa, i svima drugima, šta god ja mislio o njima. A kao što znate, ne mislim ništa lepo. U svakom slučaju im čestitam na tome što su pokazali da imaju bar nešto digniteta, da se bore za svoje principe, za svoje ideje i za svoju ideologiju, za razliku od mnogih drugih. I u takvim uslovima je mnogo teško boriti se gde su svi protiv, a ti moraš da govoriš jedini za - pojasnio je Vučić.