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Aleksandar Vučić, prvi na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, tokom gostovanja na Informer TV govorio je o napadu na devojku (26) u Nišu od strane blokadera.

- Večeras u Nišu su napali devojku (26), napao je Mateja Nikolić, u pritvoru je sad.

Vučić je istakao da je neverovatno koliko blokaderi, kako je rekao, imaju pik na žene.

- To ja nisam video u svom životu. I što je najgore, mnogo gore čak i od toga što nekoga udarite, gurnete, počupate za kosu, polijete vodom, udarite pesnicom krvnički u glavu. Čak i mnogo gore od toga je što niko od njih nikada nije rekao izvinite ili žao nam je - rekao je Vučić u emisiji "Kolegijum", u kojoj je specijalni gost glavna i odgovorna urednica Tanjuga Jovana Joksimović.

Kurir.rs

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