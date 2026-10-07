Politika
"IMAJU NEVEROVATAN PIK NA ŽENE" Vučić o napadu na devojku (26) od strane blokadera u Nišu: Ljudi su počeli da im se suprotstavljaju! Napadač je priveden
- Vučić je na Informer TV govorio o napadu na devojku od 26 godina u Nišu, za koji je naveo da ga je izveo Mateja Nikolić, koji je u pritvoru.
- Poručio je da blokaderi imaju 'neverovatan pik na žene' i ocenio da je veći deo Srbije to video i prepoznao.
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Aleksandar Vučić, prvi na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, tokom gostovanja na Informer TV govorio je o napadu na devojku (26) u Nišu od strane blokadera.
- Večeras u Nišu su napali devojku (26), napao je Mateja Nikolić, u pritvoru je sad.
Vučić je istakao da je neverovatno koliko blokaderi, kako je rekao, imaju pik na žene.
- To ja nisam video u svom životu. I što je najgore, mnogo gore čak i od toga što nekoga udarite, gurnete, počupate za kosu, polijete vodom, udarite pesnicom krvnički u glavu. Čak i mnogo gore od toga je što niko od njih nikada nije rekao izvinite ili žao nam je - rekao je Vučić u emisiji "Kolegijum", u kojoj je specijalni gost glavna i odgovorna urednica Tanjuga Jovana Joksimović.
Kurir.rs
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