- To ja nisam video u svom životu. I što je najgore, mnogo gore čak i od toga što nekoga udarite, gurnete, počupate za kosu, polijete vodom, udarite pesnicom krvnički u glavu. Čak i mnogo gore od toga je što niko od njih nikada nije rekao izvinite ili žao nam je - rekao je Vučić u emisiji "Kolegijum", u kojoj je specijalni gost glavna i odgovorna urednica Tanjuga Jovana Joksimović.