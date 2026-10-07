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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je večeras da se godinama protiv njega vodi kampanja čiji je cilj da se on sruši.

Vučić je podsetio kako su stvari odvijale devedesetih i početkom 2000, i naglasio da se Srbija se podiže kao feniks iz pepela od 2012.

- Mi ponovo vraćamo na sto mapu Srbije sa Kosovom, naravno, gde gledaju kako da i dalje drže onu svoju staru mapu bez Kosova. I sad je to borba. Ali smo uspeli da to vratimo na sto. 2014, imamo poplave u Obrenovcu. Idem, borim se, onako, još ni ne znam sasvim kako se u potpunosti vodi država, srcem idem tamo da izvlačim ljude. To bi neko rekao marketing. Kakav marketing, samo brinuo. Nisam mogao da spavam od muke i nesreće i svega drugog. Ideš da se boriš za ljude. I mi smo tada, ako se sećate, morali da ispumpavamo nekoliko polja koji su, rudnika naših koji su bili pod vodom, i tako dalje. Pa, nešto oko Tenta, nešto u Kolubari, nešto ovde, nešto onda. I napravili smo posao tada, sećam se, sa tadašnjom Zbiljićevom firmom, od milion i nešto evra, nije ni važno. Moj čovek je izgubio na tome milion i po evra, jer je morao da plati 2 i nešto miliona. I tada je krenula kampanja po nalogu Majkla Devenporta. On je, naravno, uvek bio pripadnik engleske obaveštajne službe MI6, ali je radio za evropsku službu, bio je predstavnik Evropske komisije ovde, jer je tada Engleska bila, Velika Britanija je bila deo Evropske unije. I on je angažovao sve ove, zajedno sa ovim OCCRP iz Sarajeva, Saliven i ostalim prevarantima, da počnu da rade najstrašnije tekstove protiv mene. Zbog čega? Zato što sam odlazio u Moskvu, i zato što su videli da će Srbija uspeti da se izvuče, a uvek su imali politiku, a uvek su imali politiku da svi mali oko Srbije moraju da budu snažniji od Srbije. I ta politika traje od pre Berlinskog kongresa - naveo je Vučić.

Foto: Informer

On je naveo da se nakon toga zaprepastio kada je video tekst u kojem njega okrivljuju za nešto u čemu, kako kaže, nije ni luk jeo ni luk mirisao.

- Ja nisam imao pojma ni za taj ugovor, ni o tom ugovoru, ništa. I onda sam shvatio da je krenula kampanja. Ja sam se za to spremao ceo život. Ja sam, kao što znate, u Francuskoj ulici, i kada odu Vojislav, Tomislav, i svi odu kući, ja ostanem, sedim, pišem u 5, 6 popodne saopštenje, i gledam kroz prozor ove kako šetaju. I ja sam zamišljao, ja sam se pripremao za sve to. Ja sam se spremao za demonstracije. Mi tada donosimo novi zakon o radu, koji moraš da doneseš da bi privukao investitore. Moraš da ideš na mere fiskalne konsolidacije da bi izvukao zemlju. Moraš to da uradiš, jer javni dug 79% svako jutro ti jede supstancu. I svi kažu: gotov je. Međutim, u tom trenutku, u tom trenutku oni nemaju dovoljno institucionalnog i vaninstitucionalnog pritiska, posebno za tri stvari o kojima sam vam govorio: negiranje rezultata, dehumanizaciju i moju kriminalizaciju. Da to urade, moraju da registruju medije u Luksemburgu. Dakle, on ne zavisi od naših ovde institucija ili bilo čega drugog. Ni N1, ni Nova S, ni Radar Danas, niko drugi. I potpuno je svejedno ko je tamo, nikakve razlike nema. Nikakve. Zvao se on Vargas, Margas, Šolak, ovaj ili onaj, uvek su to kontrolisale strane službe. I ovo slušate nekoga ko to odlično zna - rekao je Vučić.

On naglašava da je tada krenula specijalna operacija.

- Specijalna operacija se zove: Vučić mora da padne. Vučić ne odgovara Hrvatskoj jer Hrvatska je postala dominantna regionalna sila, oni su se sprdali ovde sa nama. Istina. Nemojte da se ljutite što sam tu reč upotrebio, nije, verujem da nije ružna, nepristojna. Oni su se sprdali sa Srbijom. Naš predsednik je u to vreme govorio kako mu je najlepše kad se budi uz pesme Severine, ali zato Oluju nije smeo ni da pomene. I govorio je svojim saradnicima: nemojte da pominjete Oluju previše, otiđi, finansiraj im taj neki časopis što mogu da podele u crkvi Svetog Marka 5. avgusta, nemoj da se pojavljujete, naljutiće nam se Hrvati. Vučić se ne sviđa Hrvatima. Vučića ne možemo da slomimo da prizna Kosovo. Šta god radili, kako god radili. Razuman je on, pragmatičan, gledaće da sačuva ekonomiju svoje zemlje, neće da ide protiv celog sveta, ali neće da prizna nezavisno Kosovo. Vučić pomaže Republiku Srpsku. Vučić podiže ekonomiju, naoružaće Srbiju, Srbija će da bude neuporedivo jača nego što je ikada bila. Dakle, mora da krene specijalna operacija rušenja Vučića - precizirao je Vučić i nastavio:

- Taj Šolak je manji od makovog zrna što se njegovog biznisa tiče u svim okolnim zemljama. Služio je i Milu Đukanoviću i Andreju Plenkoviću, svakom od njih. Svakom od njih. Samo služi. Verni sluga. Zato što su mu neke zapadne službe nedvosmisleno rekle: ovima služiš, a ovde zajedno sa nama rušiš. I onda je, onda je krenula kampanja kojoj, u kojoj se, u kojoj je apsolutno se nemoguće suprotstaviti. Ja 24 sata da govorim, ne mogu da im se suprotstavim. Jer oni imaju više kanala komunikacija, nemoguće je samo odgovarati.

Vučić je potom podsetio na gnusne laži koje su plasirane o tome da mu otac nije otac, kao i o drugim članovima njegove porodice.