Politika
VUČIĆ OTKRIO DETALJE RAZGOVORA SA MAKRONOM Evo šta mu je rekao francuski predsednik: "To je kada stranci krenu da ruše neku državu i čudom se čude"
- Aleksandar Vučić je u gostovanju na Informer TV rekao da je sa Emanuelom Makronom razgovarao o pritiscima i političkim napadima na Srbiju.
- Poručio je da će stati na put politizaciji škola i fakulteta, uz tvrdnju da se takvi scenariji decenijama pripremaju iz inostranih centara moći.
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Nosilac izborne liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić je tokom gostovanja na Informer TV otkrio detalje razgovora sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom.
Vučić je podvukao crtu kada je reč o politizaciji obrazovnih ustanova, naglasivši da je blokadersko obojeno rušenje države preko škola i fakulteta scenario koji se decenijama priprema iz istih inostranih centara moći.
- Završiću sa politikom i na fakultetima i u školama. To je sve rađeno decenijama, iste priče o forumu Beogradske gimnazije bile su i devedesetih. To je kada stranci krenu da ruše neku državu i čudom se čude. Makron mi je rekao: "Neverovatno šta si preživeo" - otkrio je Vučić.
Kurir.rs
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