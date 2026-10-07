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Nosilac izborne liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić je tokom gostovanja na Informer TV otkrio detalje razgovora sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom.

Vučić je podvukao crtu kada je reč o politizaciji obrazovnih ustanova, naglasivši da je blokadersko obojeno rušenje države preko škola i fakulteta scenario koji se decenijama priprema iz istih inostranih centara moći.

- Završiću sa politikom i na fakultetima i u školama. To je sve rađeno decenijama, iste priče o forumu Beogradske gimnazije bile su i devedesetih. To je kada stranci krenu da ruše neku državu i čudom se čude. Makron mi je rekao: "Neverovatno šta si preživeo" - otkrio je Vučić.

Kurir.rs

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