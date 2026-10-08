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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je sinoć da dok je bio predsednik nije uveo sankcije Rusiji uprkos pritisku jer smatra da sankcije ništa ne rešavaju i zato što nije želeo da raskida tradicionalna prijateljstva zbog ratova koje vode neki drugi.

Vučić je, gostujući na TV Informer, na pitanje da prokomentariše izjavu evropske komesarke za proširenje Marte Kos da treba videti koliko je nova Vlada Srbije ozbiljna posle izbora i koliko će biti spremna da konkretno radi na procesu pristupanja kada je reč o uskađivanju sa zajedničkom spoljnom politikom, rekao da Kos tom izjavom nije poručila ništa osim da Srbija mora da uvede sankcije Rusiji.

Foto: Informer TV

- I to što Srbija raste brže nego što raste Hrvatska i mnogi drugi u regionu njima se nimalo ne dopada. Ali čak i da smo uveli sankcije Rusiji, to nikad ne bi bilo dosta", rekao je Vučić.

Naveo je da mu je potpuno svejedno šta kaže Marta Kos i da ga interesuje šta je rekao njegov narod.

- Interesuje me šta je rekao moj narod. Ne zanima me šta je rekla Marta Kos. Jeste čuli šta je rekao Tramp? Jeste čuli šta je rekao Putin? Modi?Jeste čuli šta je rekao Si Đinping? I sad vi meni poredite Martu Kos sa svima njima - pa jeste li ozbiljni - rekao je Vučić.

Vučić je naveo da nije uveo sankcije Rusiji uprkos pritisku jer smatra da to nije fer, da te sankcije ništa ne rešavaju i zato što nije želeo da raskida tradicionalna prijateljstva zbog ratova koje vode neki drugi.

Na pitanje da li mu je predsednik Rusije Vladimir Putin zahvalan za to, Vučić je rekao da misli da jedan deo ruske javnosti ne razume koliko je to bilo teško, a da smatra da Putin zna, kao i ruski diplomata Jurij Ušakov, ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: Informer

- On (Putin) ima jednu stvar koju će uvek da mi kaže: "Ti si to radio za svoj narod." I ja kažem: "Tačno je. Ja sam to radio za svoj narod. On kaže: "Imaš gas po 318 umesto po 800-i-nešto", ja kažem: "Tačno je, ali nije samo to". On kaže: "I to je tačno što si rekao, zato to poštujem" - ispričao je Vučić.

Dodao je da bi, kada bi uveo sankcije Rusiji, bio među tri kandidata za Nobelovu nagradu ali da to neće uraditi, kao što nije hteo da isporuči Hagu funkcionere SRS Vojislava Šešelja, Vjericu Radetu, Petra Jojića i Jova Ostojića, zbog principa za koje se zalaže.

- Nije pitanje lične bliskosti, ovoga ili onoga, pitanje je principa. Pitanje je kako hoćeš da budeš zapamćen u svom narodu. Meni nećete moći da kažete da sam priznao nezavisno Kosovo i nećete moći da mi kažete da mi se bilo koji deo teritorije otcepio za vreme moje vladavine. Nećete moći da mi kažete da je bio rat. Nećete moći da mi kažete da sam bilo kog Srbina isporučio Haškom tribunalu. Moraćete da kažete da je Srbija u svojoj istoriji najbrže napredovala u eri Aleksandra Vučića jer su to apsolutno činjenice - istakao je Vučić.

Istakao je da je siguran da će Evropska unija prihvatiti rezultate predstojhećih parlamentarnih izbora u Srbiji.

Foto: Informer TV

- Oni će da prihvate rezultate, u to sam siguran i onda će da razgovaraju, zato što sa mnom bar znaju da ćemo da budemo na evropskom putu, a sa ovima niko živ ne može ni da zna šta tačno da rade, osim onoga što su dogovorili, a to su sankcije Rusiji - rekao je Vučić.

Na pitanje kako je albanski premijer Edi Rama uspeo da bude lider u evropskim integracijama, Vučić je rekao da Rama njima nije po volji, jer je suviše svoj da bi im bio po volji.