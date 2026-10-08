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- Do konačne pobede 25. oktobra, poručio je Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija, koji već danima obilazi Srbiju svojom škodom i razgovara sa narodom predstavljajući plan i program koji će sprovesti u delo ukoliko mu građani, kako kaže, budu ukazali poverenje na parlamentarnim izborima 25. oktobra. 

Jedan od najdirljivijih momenata bio je Vučićev susret sa dečakom koji je želeo da ga pozdravi.

 Kurir.rs

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