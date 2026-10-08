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Bivši funcioner DS i predsednik opozicionog pokreta "Solidarnost" Goran Ješić svestan je da tzv "Studentska lista" gubi na predstojećim izborima koji će se održati 25. oktobra.

Ješić je poručio da ne treba biti demoralisan ako se izgube izbori, jer će nova šansa biti na predsedničkim.

- Radili smo istraživanje u subotu i, ako ne pobedi Studentska lista, nemojte da dođe do demoralisanja 25. oktobra. Imaćemo šanse da pobedimo na predsedničkim izborima! - istakao je Ješić.

On je zatim isprozivao tzv. "Studentsku listu", ističući da tu nema jasne politike.

- Nemaju jasnu politiku! Ja ne verujem u eksperimente i ukidanje partija! - rekao je Ješić.

Na to se nadovezala voditeljka tajkunske N1 Danica Vučenić:

- Kažete da je Studentska lista heterogena, kritikujete proruske stavove koje primećujete u njihovim potezima, kažete da nema jasnu politiku, kažete da ne verujete u eksperimente i izmišljanje novih društvenih sistema i ukidanja partija, za šta suštinski krivite njih i tako dalje - rekla je ona, na šta je Ješić odgovorio: