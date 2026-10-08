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Gostujući u emisiji "Jutro" na Kurir televiziji, Nina Kuburović je naglasila da je nakon samog događaja pretrpela veliki stres, ali da joj ogromna podrška javnosti daje snagu da nastavi borbu bez povlačenja.

- Kao kandidat na listi, ne mogu i ne želim da budem pasivni posmatrač, iako sam i sama bila žrtva ovog incidenta. Naša borba protiv nasilja je nepokolebljiva, a cilj nam je njegovo potpuno iskorenjivanje. To je promena koja svima nama treba da donese nadu i ohrabrenje.

Od 80 do 95 napadača: Policijska evidencija i mržnja u javnom prostoru

Komentarišući razmere napada u kojem je grupa blokadera opkolila dve žene bez ikakvog povoda, Kuburović je ukazala na to da je reč o sistematskoj kampanji mržnje uperenoj protiv liste i doskorašnjeg predsednika države.

- Ne možemo govoriti o tome da je Vučić dehumanizovan od strane celog društva. Kada obiđe narod i razgovara s ljudima, u tom neposrednom i ispravnom kontaktu jasno se vidi koliko je zapravo voljen. Narativ o dehumanizaciji uglavnom plasiraju pojedine nevladine organizacije i oni koji su mu naneli nepravdu - i baš zato naša obaveza jeste da svedočimo istini. On uživa veliku podršku u narodu, ali verujte da nije lako gledati sve te napade. Posebno su mučni komentari na društvenim mrežama koji nemaju veze s politikom, već su usmereni na fizički izgled - istakla je Kuburović i dodala:

- Prema kasnijim podacima policije, saznali smo da ih nije bilo 80, već 95 - a to se precizno definisalo kao akt nasilja. Paradoksalno je da upravo oni koji se najglasnije pozivaju na demokratiju u praksi najviše krše njene osnovne postulate. Prekršili su sve principe tolerancije, demokratije i onoga što bi moralo da bude uobičajeno i normalno za jedno društvo.

Alo ljudi šta se dešava u Valjevu!!????? — Vladimir Štimac (@stimac15) October 6, 2026

Ćutanje strukovnih udruženja i uloga medija

Iako je Asocijacija novinara Srbije odmah reagovala i osudila napad, izostanak reakcije tradicionalnih novinarskih udruženja poput UNS-a i NUNS-a za sagovornicu Kurir televizije nije predstavljao iznenađenje.

- Nikada nisu osudili nijedan napad, ali zato pružaјu podršku dvema medijskim kućama koje, kako je i sam predsednik Vučić istakao, ne plaćaju porez ovoj državi. Te kuće su osnovane sa jasnim ciljem - da budu nosioci obojene revolucije, i sada imamo mnogo čistiju sliku celog slučaja. Naravno da nisam očekivala nikakvu podršku sa njihove strane. Da budem potpuno direktna: kada bi me takvi podržali, to bih doživela kao uvredu.

05:12 Nina Kuburović: U pobedu liste 'Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić' više niko ne sumnja Izvor: Kurir televizija

Pritisci, opozicione liste i pozadina opozicionog delovanja

Govoreći o širem političkom kontekstu, spominjanju vojnih saveza protiv Srbije i postupcima opozicionih aktera, sagovornica je istakla da su granice u političkoj borbi odavno pređene, ali da odgovor države sledi kroz jačanje institucija.

- Kada se vlada konstituiše, imaćemo snažne institucije, a predsednik će tada, sa pozicije premijera, učiniti sve što je potrebno. Uprkos svemu što se dogodilo, Srbija je i dalje jaka zemlja, iako su se naši neprijatelji udružili do te mere da prave vojni savez protiv jedne male Srbije. S druge strane, Ilije Srdanovića mi je na neki način i žao. Naravno da izbegava debate, jer o čemu bi on uopšte mogao da razgovara sa Aleksandrom Vučićem? Obećano mu je da će biti prvi na listi i učestvovao je u sprovođenju obojene revolucije, kao i preostalih 250 ljudi sa te liste. Međutim, svi su oni izmanipulisani od strane plenuma i onih koji iza tog plenuma stoje.

Vanjsko-politički rezultati i očekivanja od predstojećih izbora

Na kraju svog gostovanja, Nina Kuburović je podvukla da međunarodni položaj Srbije predstavlja ključni rezultat dosadašnje politike i temelj za predstojeće odluke građana.

- Vrhunski rezultat Aleksandra Vučića jeste to što je, sa pozicije predsednika jedne male balkanske zemlje, uspeo da pozicionira Srbiju rame uz rame sa svetskim silama. Izgradio je iskrena prijateljstva i partnerstva sa liderima poput Trampa, Putina, Si Đinpinga i Ursule fon der Lajen. Zato su ovi izbori od presudnog značaja - kao premijer, on će imati sve nadležnosti da u potpunosti sredi sistem u našoj zemlji. U pobedu liste 'Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić' više niko ne sumnja, a nakon izbora, svi ti ljudi sa takozvane 'studentske liste' moraće da odgovaraju za svoje postupke i tu im nikakvi mandati neće pomoći - zaključila je Kuburović.

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Kurir.rs

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