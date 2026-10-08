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Blokaderski pokret se od početka snažno oslanjao na pomoć iz inostranstva, posebno na komšiluk i Hrvatsku koja zdušno pomaže slom vlasti u Srbiji i podržava Studentsku listu u pokušajima da preuzmu vođenje države. Potpuno logično, jer znaju da će posle toga imati slabu Srbiju, što je Zagrebzu glavni cilj!

Zato ne čudi i skandalozna poruka Srđana Milivojevića, predsednika Demokratske stranke, koji se ulizički obratio svojim pomagačima. Milivojević je, naime, poslao poruku hrvatskim umetnicima da će uvek biti rado viđeni gosti u Beogradu, samo da pre toga sruše Aleksandra Vučića.

- Posebno mi je skandalozno, da u vreme krize prvo kreće obračun sa hrvatskim glumcima, sa hrvatskim pevačima, sa hrvatskim javnim ličnostima, nakon toga sa studentima. Ja poručujem svim građanima Hrvatske, svim prijateljima koji žele dobre dobrosusedne, prijateljske odnose sa Srbijom, bićete dragi gosti u Beogradu, i vi i vaše estradne zvezde na oslobođenju Srbije od režima Aleksandra Vučića - izjavio je Milivojević.

Na stranu što se niko u Srbiji ne obračunava ni sa jednim hrvatskim umetnikom i nijednom glumcu ili pevaču, za razliku od srpskih pevača u Hrvatskoj, zabranjen ili otkazan koncert. Očigledno je da bi Milivojević, verovatno, poželeo dobrodošlicu i "umetniku" Marku Perkoviću Tompsonu, pevaču koji na svojim koncertima promoviše ustaški pokret!