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Studentska lista doživela je pravi fijasko obavljajući aktivnosti na terenu, a video-snimak koji je isplivao na društvenim mrežama pokazuje do sada neviđenu scenu tokom njihove kampanje koja glasi "od vrata do vrata".

Naime, 138. kandidat na Studentskoj listi i glumac Bojan Dimitrijević, poznat po ulozi narkomana Pikca u seriji "Vratiće se rode", i jedan od studenata, u pokušaju da prikažu kako neumorno obilaze građane i prikupljaju podršku za svoju listu, uspeli su da naprave pravu blamažu od toga.

Jedna od korisnica društvenih mreža podelila je video i rekla da oni ne pričaju ni sa kim, jer u tom delu zgrade ne postoje vrata koja vode ka stanu, već zid, tako da su se oni, sudeći prema snimku, ni manje ni više - obraćali praznom zidu u hodniku zgrade!

A to što im zid nije odgovorio, Pikca ni da takne...

Ovaj video naišao je na brojne reakcije korisnika ove društvene mreže.

- Hahahaha ali pazite kraj klipa kad je pogledao u kameru kao jel si snimio, pa ne znaju gde će da l' levo da l' desno. Cirkusanti.

2026-10-08 10_04_34-Marija Popović on X_ _Ahahahahahahahahahahahahahaha. Ljuuuudi, ovde ne postoje v.png
Reakcije korisnika Iksa na to što Studentska lista razgovara sa zidom Foto: Printscreen X

- Bukvalno i metaforički - priča sa zidom. Kad god pokušaju da naprave neku političku predstavu, sami sebe obrukaju.

2026-10-08 10_07_22-Marija Popović on X_ _Ahahahahahahahahahahahahahaha. Ljuuuudi, ovde ne postoje v.png
Reakcije korisnika Iksa na to što Studentska lista razgovara sa zidom Foto: Printscreen X

 - Kad ti ponestane sagovornika, i zid je dobar. Dajte ljudima bar kvaku da imaju za šta da se uhvate!

2026-10-08 10_07_57-Marija Popović on X_ _Ahahahahahahahahahahahahahaha. Ljuuuudi, ovde ne postoje v.png
Reakcije korisnika Iksa na to što Studentska lista razgovara sa zidom Foto: Printscreen X

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