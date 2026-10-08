A PIKCA NI DA TAKNE... Kampanja Studentske liste "od vrata do vrata" pretvorila se u kampanju "od zida do zida"! Pričaju NI SA KIM, smeje im se Srbija! (VIDEO)
Studentska lista doživela je pravi fijasko obavljajući aktivnosti na terenu, a video-snimak koji je isplivao na društvenim mrežama pokazuje do sada neviđenu scenu tokom njihove kampanje koja glasi "od vrata do vrata".
Naime, 138. kandidat na Studentskoj listi i glumac Bojan Dimitrijević, poznat po ulozi narkomana Pikca u seriji "Vratiće se rode", i jedan od studenata, u pokušaju da prikažu kako neumorno obilaze građane i prikupljaju podršku za svoju listu, uspeli su da naprave pravu blamažu od toga.
Jedna od korisnica društvenih mreža podelila je video i rekla da oni ne pričaju ni sa kim, jer u tom delu zgrade ne postoje vrata koja vode ka stanu, već zid, tako da su se oni, sudeći prema snimku, ni manje ni više - obraćali praznom zidu u hodniku zgrade!
A to što im zid nije odgovorio, Pikca ni da takne...
Ovaj video naišao je na brojne reakcije korisnika ove društvene mreže.
- Hahahaha ali pazite kraj klipa kad je pogledao u kameru kao jel si snimio, pa ne znaju gde će da l' levo da l' desno. Cirkusanti.
- Bukvalno i metaforički - priča sa zidom. Kad god pokušaju da naprave neku političku predstavu, sami sebe obrukaju.
- Kad ti ponestane sagovornika, i zid je dobar. Dajte ljudima bar kvaku da imaju za šta da se uhvate!