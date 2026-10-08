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- Od njive do ljutog ručka. To je naša Bačka. Prelepi deo Vojvodine odakle najčešće dolazi začinska paprika koja je, verujem, na svakom stolu u Srbiji.

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Foto: Instagram/mali_sinisa

- Vredna porodica Husar iz Bačkog Petrovca sa puno ljubavi gaji troje divne dece, ali i začinsku papriku, simbol Bačkog Petrovca. Od nje i od ove njive žive. Kao što kažu domaćini, sve počinje na njivi, pa tek onda u kući, ispričao je ministar finansija Siniša Mali koji se prvo oprobao u branju paprike pa posle rada na njivi seo sa domaćinima da ruča. 

- Lepo je videti da nastavljaju tradiciju koja se u ovom kraju neguje generacijama, a poseban utisak ostavlja berba začinske paprike, mukotrpan posao koji za ovaj kraj znači život. Iza svakog ploda stoje trud, znanje i predanost ljudi koji svojim radom čuvaju poljoprivrednu tradiciju Bačke.

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Foto: Instagram Printscreen

- Od pažljive berbe do kvalitetnih proizvoda koji stižu na trpeze širom Srbije, paprika je više od poljoprivredne kulture - ona je deo identiteta ovog kraja, poručio je Mali i zahvalio se porodici Husar na srdačnom gostoprimstvu i prilici da iz prve ruke vidi kako izgleda svakodnevni život, rad i porodična sloga na selu.

- Divan dan sam proveo sa njima, a ovakvu slogu i jedinstvo želim svakoj porodici i svakom građaninu naše zemlje. Podsetio sam se i omiljenog jela iz detinjstva - mast na parčetu hleba, sa alevom paprikom! Samo Ujedinjena Srbija vodi do pobede!, zaključio je on.

Kurir.rs

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