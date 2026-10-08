BLOKADERSKOJ MORBIDNOSTI NEMA KRAJA! Profesorka sa Studentske liste bi da oduzme pravo glasa penzionerima i invalidima! "DA IŠČISTIMO SPISAK!"
Profesorka Sanja Belić, kandidatkinja na 74. mestu na Studentske liste, zaprepastila je srpsku javnosti stavom kojim direktno udara na najranjivije kategorije društva! Ona je rekla da se zalaže za to da se zabrani glasanje penzionerima i osobama sa invaliditetom.
- Postoje neki minimumi koje moramo da uradimo. Ja želim da mi iščistimo birački spisak i želim da u Srbiji glasaju zaista živi ljudi, radno sposobni ljudi - izjavila je Belićeva koja bi bez trunke saosećanja potpuno izopštila ljude koje nisu sposobni za rad, kao da njihov glas i njihovo dostojanstvo u ovoj zemlji više uopšte nisu važni.
Ovakav stav profesorke otvoreno promoviše diskriminaciju najstarijih sugrađana i osoba sa invaliditetom, svodeći osnovno građansko i Ustavom zagarantovano pravo glasa samo na radno sposobno stanovništvo!
Kurir Politika