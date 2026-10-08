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Potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke Siniša Mali bio je danas u Rudarskom basenu "Kolubara", gde se družio s rudarima.

"Danas sam u Rudarskom basenu 'Kolubara' imao priliku da upoznam hrabre, odgovorne i požrtvovane ljude, naše rudare. Da razgovaram sa onima čiji je posao težak, ali neophodan, da im poželim sreću u poslu i da im se zahvalim na predanom radu i istrajnosti", naveo je Mali i dodao:

"Izazovi sa kojima se svakodnevno suočavaju, uslovi rada i bezbednost rudara, kao i aktuelna dešavanja u energetici i rudarstvu, bili su tema razgovora. Naravno dotakli smo se i uslova rada, rasta zarada i još boljeg životnog standarda ovih hrabrih ljudi.

Poručio sam im da je njihov posao važan za energetsku bezbednost i privredu Srbije i da ćemo zato nastaviti sa ulaganjem u rudarstvo. Želimo dodatno da motivišemo sve ljude zaposlene u rudarskoj proizvodnji i da im pokažemo koliko su nam važni i koliko smo im zahvalni.