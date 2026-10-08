GRMEĆE ŠUMADIJA! "Ujedinjena Srbija" sutra iz Kragujevca šalje veličanstvenu sliku snage i narodnog jedinstva: Jedan deo programa biće pravi spektakl!
- Veliki skup liste 'Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija' održava se sutra u hali 'Jezero' u Kragujevcu, uz bogat program i nastupe izvođača iz Šumadije
- Na događaju će pevati Lepa Lukić, Dragica Radosavljević Cakana, Sestre Gobović i Snežana Đurišić, a prisutnima će se obratiti Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić
Veliki skup liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ biće održan sutra, 9. oktobra, u Kragujevcu u hali “Jezero”. Iz samog srca Šumadije, grada koji je nekada bio prestonica države, biće poslata snažna slika jedinstva, snage i jasnog plana za nastavak borbe za budućnost Srbije.
Građane koji sutra dođu u halu očekuje bogat program: koncerti, sadržaji za sve generacije, ali i specijalna iznenađenja koja će posebno oduševiti celu Šumadiju!
Prvi deo događaja rezervisan je za muziku, odnosno za nastupe najvećih zvezda iz Šumadije, dok će atmosferu dodatno upotpuniti srpske zastave i motivi koji simbolizuju Srbiju i njene tradicionalne vrednosti.
Pesmama koje decenijama slave Srbiju i njen narod i oslikavaju pravi duh Šumadije građane će "zagrejati" nastupi poznatih estradnih zvezda - Lepe Lukić, Dragice Radosavljević Cakane, Sestara Gobović i Snežane Đurišić, što će dodatno doprineti atmosferi u hali “Jezero“.
Skup će upotpuniti i govor bivšeg predsednika Tomislava Nikolića, koji će svoju poruku građanima poslati u okviru glavnog dela programa, a onda će uslediti vrhunac večeri, kada će za govornicu izaći Aleksandar Vučić, nosilac liste “Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“.
Vučić će tom prilikom predstaviti program, ideje i planove liste "Ujedinjena Srbija" za razvoj i budućnost zemlje u narednim godinama, a njegovo obraćanje biće jedan od centralnih delova skupa.
Kako saznajemo, Vučićevo obraćanje imaće i jedan deo koji do sada nije bio uobičajen na ovakvim skupovima. Naime, posebno atraktivna biće sama završnica programa jer će kraj skupa obeležiti spektakl koji će zaokružiti ceo događaj i ostaviti snažan utisak na prisutne.
Ono što će posebno oduševiti građane ovog dela Srbije, ali i sve druge, je posebno iznenađenje u kojem lično učestvuje Aleksandar Vučić.
Jedno je sigurno-ovo će biti jedistvena prilika da Vučića, koji je kandidat za premijera na izborima 25. oktobra, vidite u izdanju u kakvom ga nikada do sada niste videli!
Zato ne propustite - sutra od 17 časova veličanstveni skup liste "Ujedinjena Srbija" u Kragujevcu!
Nikolić pozvao na skup
Poziv na ovaj skup večeras je uputio i bivši predsednik Srbije Tomislav Nikolić.
- Zajedno smo sanjali san slobodne, snažne i ujedinjene Srbije. Zajedno smo vratili njenu čast i ponos. Danas, predvođeni Aleksandrom Vučićem, moramo da odbranimo Srbiju. Zajedno i ujedinjeno. Njena čast, sloboda i sve naše vrednosti su pod udarom onih koji hoće da je obore i sruše. Vidimo se 9. oktobra u Kragujevcu! Kao nekada - svi zajedno za Srbiju! - poručio je Nikolić.