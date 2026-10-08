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Veliki skup liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ biće održan sutra, 9. oktobra, u Kragujevcu u hali “Jezero”. Iz samog srca Šumadije, grada koji je nekada bio prestonica države, biće poslata snažna slika jedinstva, snage i jasnog plana za nastavak borbe za budućnost Srbije.

Građane koji sutra dođu u halu očekuje bogat program: koncerti, sadržaji za sve generacije, ali i specijalna iznenađenja koja će posebno oduševiti celu Šumadiju!

Prvi deo događaja rezervisan je za muziku, odnosno za nastupe najvećih zvezda iz Šumadije, dok će atmosferu dodatno upotpuniti srpske zastave i motivi koji simbolizuju Srbiju i njene tradicionalne vrednosti.

Pesmama koje decenijama slave Srbiju i njen narod i oslikavaju pravi duh Šumadije građane će "zagrejati" nastupi poznatih estradnih zvezda - Lepe Lukić, Dragice Radosavljević Cakane, Sestara Gobović i Snežane Đurišić, što će dodatno doprineti atmosferi u hali “Jezero“.

Skup će upotpuniti i govor bivšeg predsednika Tomislava Nikolića, koji će svoju poruku građanima poslati u okviru glavnog dela programa, a onda će uslediti vrhunac večeri, kada će za govornicu izaći Aleksandar Vučić, nosilac liste “Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“.

Vučić će tom prilikom predstaviti program, ideje i planove liste "Ujedinjena Srbija" za razvoj i budućnost zemlje u narednim godinama, a njegovo obraćanje biće jedan od centralnih delova skupa.

Kako saznajemo, Vučićevo obraćanje imaće i jedan deo koji do sada nije bio uobičajen na ovakvim skupovima. Naime, posebno atraktivna biće sama završnica programa jer će kraj skupa obeležiti spektakl koji će zaokružiti ceo događaj i ostaviti snažan utisak na prisutne.

Ono što će posebno oduševiti građane ovog dela Srbije, ali i sve druge, je posebno iznenađenje u kojem lično učestvuje Aleksandar Vučić.

Jedno je sigurno-ovo će biti jedistvena prilika da Vučića, koji je kandidat za premijera na izborima 25. oktobra, vidite u izdanju u kakvom ga nikada do sada niste videli!

Zato ne propustite - sutra od 17 časova veličanstveni skup liste "Ujedinjena Srbija" u Kragujevcu!

Nikolić pozvao na skup

Poziv na ovaj skup večeras je uputio i bivši predsednik Srbije Tomislav Nikolić.