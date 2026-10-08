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Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević posetio je danas Beočin, Veternik i Kać, gde je razgovarao sa privrednicima o njihovom poslovanju i mogućnostima za dodatno unapređenje.

"Današnji dan započeo sam sastankom sa privrednicima i vinarima iz opštine Beočin. Razgovarali smo o njihovom poslovanju, izazovima sa kojima se suočavaju i planovima za dalji razvoj", naveo je Vučević na svom Instagram nalogu.

Dodao je da iza svakog malog preduzeća i porodične vinarije stoje veliki trud, znanje i posvećenost i naveo da je zbog toga važno da čuju njihove potrebe i podrže ih da razvijaju posao, otvaraju nova radna mesta i sačuvaju tradiciju ovog kraja.

"Hvala domaćinima na toplom dočeku i otvorenom razgovoru. Najbolja rešenja pronalazimo kada slušamo jedni druge i radimo zajedno", rekao je Vučević.

On je zatim posetio i Veternik gde je razgovarao sa privrednicima.

"Obilazak Novog Sada započeo sam razgovorom sa privrednicima iz Veternika - čestitim ljudima i vrednim domaćinima koji svojim radom grade bolju budućnost za svoje porodice i našu zajednicu", rekao je Vučević.

Naveo je da iza svakog njihovog posla stoje godine truda, odricanja i upornosti i da je zato važno da se čuje sa kakvim se izazovima suočavaju, kakve planove imaju i kako može da im se pomogne da nastave da se razvijaju.

"Hvala domaćinima na toplom dočeku i iskrenom razgovoru. Podrška domaćim privrednicima je ulaganje u nova radna mesta, snažniji Novi Sad i bolji život naših građana", rekao je Vučević.

On je razgovarao i sa privrednicima iz Kaća.

"U nastavku dana razgovarao sam sa vrednim privrednicima iz Kaća, domaćinima koji svojim trudom i upornošću razvijaju poslove, brinu o svojim porodicama i doprinose napretku svog mesta", naveo je Vučević.

Dodao je da su razgovarali o svakodnevnim izazovima, planovima i mogućnostima za dalji razvoj i istakao da je važno da se čuju njihova iskustva i predloge, jer oni najbolje znaju šta im je potrebno da bi mogli da ulažu, zapošljavaju i napreduju.