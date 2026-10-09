Politika
"OVO JE REZULTAT ALEKSANDRA VUČIĆA" Mali pokazao sve crno na belo: Kurs za vreme Šoškića bio je haotičan! Pogledajte u poslednjih 10 godina - Stabilno!
- Siniša Mali je uporedio kurs dinara za vreme Dejana Šoškića i danas i jasno pokazao da je ranije bio nestabilan i haotičan
- Poručio je da je stabilan kurs važno ekonomsko sidro za inflaciju i rast primanja, plata i penzija
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Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali je tokom gostovanja na TV Informer jasno pokazao kako je izgledao kurs dinara za vreme Dejana Šoškića, a kako izgleda danas.
- Kurs za vreme Šoškića bio je nestabilan i haotičan, građani su patili. Pogledajte u poslednjih 10 godina. Stabilno, i ovo je rezultat Aleksandra Vučića, započeo je Mali, i dodao da kurs nije fiksan, ali da se država trudi da bude stabilan.
Foto: Informer TV printscreen
- To je znak ekonomije i najvažnije sidro za inflaciju, dakle niska inflacija, realni rast primanja, penzija plata i ostalog. Kada pogledate plate 1.030 evra u odnosu na juli prošle godine je veća u nominalnom iznosu... 9,25 % je realno povećane životnog standarda Srbije koje bi se pojelo da kurs nije stabilan - rekao je Mali.
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