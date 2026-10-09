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Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali je tokom gostovanja na TV Informer jasno pokazao kako je izgledao kurs dinara za vreme Dejana Šoškića, a kako izgleda danas.

- Kurs za vreme Šoškića bio je nestabilan i haotičan, građani su patili. Pogledajte u poslednjih 10 godina. Stabilno, i ovo je rezultat Aleksandra Vučića, započeo je Mali, i dodao da kurs nije fiksan, ali da se država trudi da bude stabilan.

Foto: Informer TV printscreen