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Član predsedništva SNS Petar Petković pozvao je Srbe sa Kosova i Metohije da u nedelju u što većem broju izađu na birališta i daju podršku politici Aleksandra Vučića, čija je pobeda jedini garant da Srbija nikada nece priznati tzv. nezavisnost Kosova!

- Aljbin Kurti je i ovoga puta zabranio da se srpski izbori održe na prostoru AP KiM, ali će Srbi moći da glasaju na izmeštenim biračkim mestima u centralnoj Srbiji gde su glasali i poslednji put. I ovo je prilika da pokažemo najveći procenat podrške srpskom jedinstvu u celoj Srbiji, da upravo na Kosovu i Metohiji bude najjača i najubedljivija pobeda Aleksandra Vučića i Ujedinjene Srbije. Nama treba Ujedinjena Srbija da iscelimo sve naše rane, da se Srbija uzdigne i podigne, da mržnje i podela konačno budu sa strane, da nadvlada mir i stabilnost, jer kad imamo stabilnu zemlju, kad imamo politički stabilne institucije, samim tim je obezbeđen opstanak za naš narod na Kosovu i Metohiji - rekao je Petković.

Petar Petković Foto: Ilija Ilić

Sa druge strane, podsetio je Petković, Aljbin Kurti i Nenad Rašić otvoreno podržavaju blokadere koji se zalažu za odvajanje Vojvodine i govore o tome kako nakon izbora treba da popijemo gorke pilule po pitanju Kosova i Metohije, po pitanju Srebrenice, Republike Srpske i tako dalje.

- Ti ljudi imaju direktan dogovor sa Rašićem, Kurtijem, Plenkovićem i ostalima da rade na razbijanju zemlje. I evo sada, poslednjih dana, najintenzivnije vode kampanju za studente blokadere na Kosovu i Metohiji. I sam Rašić više puta je jasno rekao, da oni svim srcem podržavaju takozvanu studentsku listu zbog toga što je potrebna promena politike zvaničnog Beograda po pitanju Kosova i Metohije - rekao je on.

Dodao je da to govori da bi, ako bi ti blokaderi došli na vlast, da bi oni sutra odmah priznali takozvano nezavisno Kosovo, jer, kako kaže, što bi se toliko Kurti trudio da podržava studentsku listu ukoliko za to ne postoji neki krajnji cilj i dogovor među njima.