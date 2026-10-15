V. d. predsednika Srbije Ana Brnabić reagovala je na objavu studenata blokadera koji su naveli da "građani ne treba da brinu" i da "studenti neće da prodaju Kosovo i Metohiju".

- Dragi građani, jedino što treba da znate na temu odnosa Studentske liste prema Kosovu i Metohiji je da je ovu listu podržao lično Aljbin Kurti. Podržao je javno i direktno, a naložio je Nenadu Rašiću i Šaipu Kamberijuda je podrže - i glasovima, i logistički, ustupajući im mesta u biračkim odborima. Dodatno, poštovani građani, treba da znate da se Šaip Kamberi, jedan od najbližih saradnika Aljbina Kurtija, zalaže da se pitanje, kako on kaže "Preševske doline", tj. opština Preševo, Bujanovac i Medveđa, uključi u dijalog između Beograda i Prištine. Takvi podržavaju Studentsku listu, a bore se protivAleksandra Vučića. Sve jasno - napisala je Brnabićeva na Iksu.