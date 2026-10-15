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Velika grupa mladih ljudi krenula je put Novog Sada nakon što su se okupili u Bačkoj Palanci s ciljem dolaska na sutrašnji veličanstveni miting Srpske napredne stranke koji će se održati u centru Novog Sada.

Formirana kolona otpočela je pešačenje sa jasnom porukom koju nose u svojim rukama – "Vojvodina je Srbija."

– Mi smo šetali i prethodni put, iz Sremske Mitrovice za Beograd na veliki skup. Ovom prilikom, moji prijatelji i ja, došli smo da podržimo naše saborce iz Bačke Palanke, da šetamo za Novi Sad, najveći skup u Srbiji – za Ujedinjenu Srbiju, jer samo ujedinjena Srbija je Srbija koja pobeđuje – rekla je jedna od mnogobrojnih mladih žena koje su na putu da prisustvuju sutrašnjem skupu, Danica Kovač.

1/12 Vidi galeriju Omladina krenula peške u Novi Sad na veliki skup SNS Foto: nsuzivo.rs

- Danas krećemo iz Bačke Palanke, peške idemo za Novi Sad. Okupili smo se u centru Bačke Palanke, ispred prostorija Srpske napredne stranke jer želimo sutra da damo podršku velikom skupu "Ujedinjena Srbija – Aleksandar Vučić". To će biti jedan od najvećih skupova ikada u Novom Sadu, a ovo je naš mali doprinos.

Godine 1989. bila je antibirokratska revolucija koja je krenula iz Bačke Palanke, a sada slobodno možemo da kažemo da je ovo antiblokaderska revolucija i idemo da pokažemo da se borimo za razvoj Srbije, za institucije! – rekao je Milan Čavić, predsedniki Skupštine Opštine Bačka Palanka.

Prvu pauzu napraviće u Begeču, gde ih očekuje doček meštana uz hranu, piće i osveženje.

Veliki skup Ujedinjene Srbije

Nakon toga, oni nastavljaju put ka Futogu, gde je, prema najavi, planiran doček lidera Srpske napredne stranke Miloša Vučevića, koji će se tom prilikom, moćnim govorom obrati okupljenima.

Pešačenje će biti nastavljeno u petak ujutru, kada će se kolona uputiti ka Novom Sadu, gde je planirano njihovo prisustvo na velikom skupu SNS-a.

00:48 VELIČANSTVEN PRIZOR! MLADOST SRBIJE PEŠKE KRENULA KA NOVOM SADU Izvor: Kurir