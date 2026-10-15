Slušaj vest

Izvršni direktor Odbora za kontrolu i opservaciju (OKO) Aleksandar Jerković izjavio je da je za dodatno jačanje poverenja građana u izborni proces i integritet institucija na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra neophodno da građani svaku posmatračku misiju pitaju gde su dokazi za svaku nepravilnost i sumnju koja je izneta i poručio da ne sme da se dozvoli da bilo ko na osnovu pretpostavki ili sumnje stvara narativ o apsolutnoj neregularnosti izbora.

Jerković je rekao da je dobro da postoji što veći broj stranih posmatrača jer to znači manje prostora da se dogodi bilo kakva nepravilnost, ali i manje prostora za manipulaciju da neko priča o stvarima koje se na izborima nisu desile.

- Imali smo sastanak sa predstavnicima ODIHR-a, imali su prilike da razgovaraju s našim užim timom, sa pedesetak kandidata za posmatrače, upoznali su se sa našom metodologijom. Pažljivo smo pročitali ODIHR-ov izveštaj i sa dosta toga možemo da se saglasimo, ali ono što fali njihovom izveštaju je zloupotreba državnih resursa u kampanji jedne političke organizacije. Državna zgrada Filozofskog fakulteta je oblepljena plakatima Studentske liste - naveo je on za K1 televiziju.

Aleksandar Jerković Foto: Kurir Televizija

Jerković je napomenuo da je veoma važno da se svaka nepravilnost ili sumnja proveri, dokaže i da se označi koliki je obim te nepravilnosti, jer nije ista nepravilnost ako se primeti da je neko pet puta uneo olovku svoje stranke ili ako se to desilo na 5.000 biračkih mesta 100 puta.

On je dodao da je obim neke dokazane nepravilnosti ono što utiče na krajnji ishod izbora.

Na pitanje šta je iz ugla civilnog sektora i kontrolora izbora, neophodno učiniti da bi se posle 25. oktobra dodatno učvrstilo poverenje građana u izborni proces i integritet institucija, Jerković kaže da je za to neophodno da građani svaku posmatračku misiji pitaju gde su dokazi za svaku nepravilnost i sumnju koja je izneta.

- Bitno je da se mišljenje i stav ljudi ne zasniva na nečijim pretpostavkama ili sumnjama, ne treba da dozvolimo da nam neko 26. priča priče koje se nisu desile. Niko ne pokušava ništa da sakrije, ali isto tako ne želimo da bilo ko na osnovu pretpostavki ili sumnje stvara narativ o apsolutnoj neregularnosti izbora - poručio je Jerković.