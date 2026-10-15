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Predstavnik izborne liste Novi DSS Miloš Stanković priznao je u debati sa Igorom Simićem iz Srpske liste da je ta stranka spremna da pravi vladu sa blokaderskom Studentskom listom, iako priznaju takozvano nezavisno Kosovo i imaju Kurtijevu podršku!

Kada je Simić, predstavnik liste “Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” naveo da takozvani studentski pokret, blokaderi, u čestim nastupima svojih istaknutih članova, govore o tome da je Kosovo nezavisno, da Kosovo tretiraju kao državu, a čak i prvi na listi Srdanović kaže da Srbi sa KiM žive van matice, za to vreme Novi DSS kaže da se oni dopunjuju sa studentskom listom i da mogu da saradjuju, što je predstavnik stranke Miloša Jovanovića iz Novog DSS priznao:

- Tako je, u tehničkoj vladi, da!

Na to mu je replicirao Simić:

- Novi DSS je po potrebi tvrda desnica koja zastupa tvrde stavove, a kad padne mrak, oni zajedno s onima koje podržava Aljbin Kurti najdirektnije preko svog ministra Nenada Rašića, koji je i danas najdirektnije podržao studentsku listu, blokadere, zajedno rade na istom planu. Kad pogledate stavove gospodina Stankovića i Novog DSS-a hajde nađite jednu izjavu gde je napao Aljbina Kurtija! Zašto se plašite da napadnete Aljbina Kurtija? - upitao je Simić.

Duel pogledajte u videu u nastavku: