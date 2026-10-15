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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", izneo je plan za razvoj energetske i saobraćajne infrastrukture na istoku Srbije, tokom obraćanja narodu u Zaječaru.

- Vi znate da na istoku Srbije idemo u izgradnju Đerdapa 3. Obezbediće nam veću sigurnost snabdevanja, garantovaće nam više struje u budućnosti. Idemo sa lukom Prahovo, koja će nam proširiti sve teretne lučke kapacitete, dovesti nove fabrike, zaposliti ljude, ali nam je potrebno da to sve logistički povežemo.

- Mi ćemo završiti prvu fazu Vožda Karađorđa do Rače i Despotovca. Onda nam ostaje još jedan taj put Despotovac-Bor da probijemo. Onda ćemo imati tri horizontalne linije na istoku Srbije. Ostaje nam onda da vertikale popunjavamo. Jedna je ta brza saobraćajnica Zaječar-Negotin, a ukupno put Paraćin-Negotin je sto trideset i tri kilometra brze saobraćajnice.