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Blokaderski glasnogovornici ušli su u najagresivniju fazu aktivizma u kojoj se otvoreno preti "revolucionarnim terorom" i to iz Zagreba. Reditelj Goran Marković gostovao je na Hrvatskoj radio-televiziji i iz zagrebačkog studija je ne samo pozvao blokadere da ostvare taj nasilan scenario, nego ga je energično pravdao, nazivajući one koji podržavaju Aleksandra Vučića bezubim i tupavim, a Srbiju poredio sa porno filmom.

Pornografija u Zagrebu

- U porno filmu je u principu dominantna laž. Znači, dvoje ljudi glume da se vole. Imaju zadatak da se predstavljaju da između njih postoji nekakva strast. Oni uopšte ništa ne osećaju jedno prema drugom... Ja mislim da je licemerje glavna odlika društva u kome živim. Društvo u kome ja živim laž je alfa i omega svega - rekao je Marković.

Odgovarajući na pitanje voditelja o kolegama koji podržavaju Vučića, Marković je nastavio sa jezivom dehumanizacijom i optužbama.

- Pa, ja ne mogu drugačije da objasnim osim pohlepom. On pokušava stalno da izazove nasilje, verovatno očekujući, pošto svi očekuju njegov poraz, verovatno u eskalaciji nasilja vidi spas. Vidi nešto što bi ga moglo odvesti možda u građanski rat ili u vanredno stanje, šta ja znam, koje bi mu produžilo vek... Mislim da je to sada isplivalo na površinu i da čak i oni tupaviji, on je najzaluđeniji, njegovo glasačko telo koje nema sve zube u glavi, je zapravo shvatilo ko je on - kaže Marković.

Jedna pretnja Markovića posebno izaziva nelagodu i strah.

- Ako je ovo neka vrsta revolucije bila studentske, ono što nastupa posle revolucije to je revolucionarni teror. To je nužno - zapretio je Marković.

Politički filozof Dragoljub Kojčić kaže za Kurir da je očigledno da je Goran Marković, kao pristalica komunističke ideologije, dobro proučio principe i metodologiju revolucije.

Dragoljub Kojčić Foto: Kurir Televizija

- To je prirodno, jer je svoju karijeru pravio sa naklonošću titoističkih režima. Treba da se podsetimo najava opozicionara da neće priznati predstojeće izbore u Srbiji ni ako budu sprovedeni sa anđeovskom čistotom a oni, što je sasvim izvesno, budu ostali u maleckoj manjini. Suština svih totalitarnih režima i jeste u tome da nasiljem i brutalnošću manjine dolaze na vlast, pa je sasvim jasno da je mogu održavati upravo samo revolucionarnim terorom - ocenjuje Kojčić i dodaje:

- U pravu je Goran Marković kada pravi paralelu sa pornićima u kojima nema ljubavi među akterima, ali upravo vlast kojoj je potreban revolucinarni teror ne počiva na ljubavi sa građanima, niti ogromna većina danas pokazuje ljubav prema blokaderima. Markovićeva zamišljena vlast upravo bi odgovarala pornografskom scenariju. Pošto Zagreb, pa ni Markovićevi televizijski domaćini sigurno ga ne zovu iz ljubavi, onda je i on deo pornografskog igrokaza. A kada se odlazi u Zagreb koji ne želi nikakvo dobro Srbiji, pa se kleveće sopstvena zemlja i narod koji je od raznih oblika hrvatske državne samostalnosti izgubio milion glava na bestijalni način, onda je odlazak Markovića na izvorište zla prema Srbima još nešto gore od pornografije - to je prostitucija!

Vojska srbomrzaca

Istoričar Ognjen Karanović ocenjuje za Kurir da se sada svi mogu uveriti da se Marković, kada dođe u Hrvatsku, oseća kao kod kuće.

Ognjen Karanović Foto: Youtube printscreen/Kosovo online

- Kako bi se dokazao svojim poslodavcima, mora da pređe granicu više od njih u izlivanju gole mržnje prema narodu kojem, makar etnički ili prema poreklu, pripada. Goran Marković je jedan od najsramnijih ljudi na umetničkoj sceni Srbije. Sve što je u životu učinio u profesionalnom pogledu zasenilo je njegovo političko delovanje, koje nije ništa drugo do siktanje gole mržnje prema srpskom narodu. Kako drugačije da objasnimo njegove tvrdnje da je Srbija jedan porno-film? U toj kakofoniji mržnje i uvreda koje je izlio prema srpskom narodu i Srbiji na HRT-u možda najzanimljiviji deo odnosi se na njegovu tvrdnju da ovo jeste obojena revolucija, te da se ona mora završiti revolucionarnim terorom kada, jednom, prema njegovim shvatanjima i nadanjima, pobedi - objašnjava Karanović.

On smatra da su njegovi snovi već raspršeni i kaže da sve što mu građani Srbije mogu poručiti jeste da bi bilo najbolje da on i ostane u Hrvatskoj.