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Vršilac dužnosti predsednika Srbije Ana Brnabić reagovala je na izjave reditelja Gorana Markovića koji je u svom nastupu na hrvatskoj teleziviji uputio niz uvreda na račun Srba, posebno na račun građana koji podržavaju Aleksandra Vučića.

Brnabićeva je ukazala na to, da kako se izbori približavaju, pristalice Studentske liste sve otvorenije govore kako oni vide Srbiju, ukoliko, kojim slučajem pobede na izborima.

- I to svi ljudi u Srbiji treba da čuju. Apsolutno SVI. Jer takva bi nam bila budućnost, u tome bismo svi živeli - bez obzira da li je neko u SNS-u ili samo glasa, podržava i poštuje Aleksandra Vučića, ili glasa za nekog drugog. Ponavljam - u tome bismo svi živeli, bez razlike. A šta je to što planiraju i otvoreno obećavaju? Obećavaju nam REVOLUCIONARNI TEROR! I kažu da je to NUŽNO! Pobedi li Studentska lista, njihov plan je TEROR - navela je Brnabićeva na Iksu.

Kako je dodala, teror na ulicama znači rastakanje ove zemlje - nasilje, haos, ekonomsku propast, bezvlašće, preke sudove, progon, masovni odlazak ljudi iz zemlje, nove separatističke inicijative, uništenje svega.

- E, to je plan Studentske liste. Obećavaju vladavinu prava, oni koji su pogazili Ustav i zakone ove zemlje, a planiraju revolucionarni teror. Na izborima 25. oktobra, moramo da sačuvamo Srbiju. Nikada pobeda liste koju vodi Aleksandar Vučić nije bila važnija. Mi ne želimo teror, mi želimo dijalog, želimo da Srbija nastavi da radi, da plate i penzije nastave da rastu, da ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, koliko god ono bilo različito, želimo stabilnost i sigurnost. Zapamtite ove reči Gorana Markovića kada 25. oktobra krenete na glasanje! - istakla je Brnabićeva.