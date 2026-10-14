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Dok vlasnik tajkunskog portala "Ozon Press" Stojan Marković bez imalo stida otvoreno poručuje da bi mu čast bila da mu albanski političar Šaip Kamberi bude gradonačelnik i da sarađuje sa njegovom partijom, isti taj čovek na svom portalu generala Ratka Mladića naziva osuđenim ratnim zločincem.

Gostujući u emisiji na tajkunskoj N1, Stojan Marković je komentarišući kontrolu izbora i politička dešavanja, otvoreno priznao da bi sa zadovoljstvom sarađivao sa partijom Šaipa Kamberija.

- Meni, recimo, da je ponuđeno, ja bih vrlo rado prihvatio da budem jedan od onih koji bi za partiju Kamberija ovde vršio kontrolu izbora - rekao je.

Marković je otišao korak dalje, otvoreno pljujući po rukovodstvu svog grada i veličajući albanske političke opcije.

- Otišao bih čak i dalje pa bih rekao: meni bi čast bila da Čačak ima gradonačelnika kao što je Šaip Kamberi... I voleo bih da neko takav bude gradonačelnik Čačka - poručio je bez srama.

Ratka Mladića nazivaju ratnim zločincem

Dok se na Markovićevom portalu "Ozon Press" redovno objavljuju sramni tekstovi u kojima se srpski heroj Ratko Mladić naziva osuđenim ratnim zločincem, na istoj toj adresi u Čačku dešava se skandal.

Upravo u prostorijama Stojana Markovića, blokaderska lista organizovala je sakupljanje potpisa za izbore!

Ovo je dokaz da se interesi prodaju za strane usluge, gazeći građane cele Srbiju! Pitanje je šta će Albanci zauzvrat dati blokaderskoj listi i šta su joj obećali? Da li je ovo direktan uvod u izdaju Kosova i Metohije, što kandidati ove liste već odavno javno i otvoreno zagovaraju?!