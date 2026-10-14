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Ministar za zajednice i povratak u vladi privremenih prištinskih institucija, jedan od glavnih saradnika i verni sluga premijera samoproglašene države Aljbina Kurtija i istaknuti podržavalac Studentske liste Nenad Rašić, izjavio je da je odluka vlade privremenih institucija o osnivanju radne grupe za koorinaciju podrške vođama zločinačke OVK osuđenim za ratne zločine doneta uz njegovu saglasnost.

Kako prenosi Gazeta ekspres, Rašić je rekao da nije bio na današnjoj sednici vlade privremenih institucija, jer je na putu, a na pitanje da li je zamenik ministra dobio njegovo odobrenje da glasa za odluku o osnivanju radne grupe, Rašić je rekao: "Da, verujem da jeste".

Vlada privremenih prištinskih institucija osnovala je danas radnu grupu za koordinaciju pravne, institucionalne i diplomatske podrške vođama tzv. OVK koji su pred Specijalizovanim većima u Hagu prvostepenom presudom osuđeni za ratne zločine.

Podsetimo, Rašić, koga u javnosti nazivaju Kurtijev "džepni Srbin" zajedno sa Kurtijem deluje punom parom u lobiranju za Studentsku listu i svakodnevno šalje poruke podrške toj listi. Da zlo bude veće, osim što pomaže Kurtiju u nasilju nad srpskim narodom u našoj južnoj pokrajini, Rašič pokušava svim snagama da utiče i propast ostatka Srbije!

Na tom putu, pridružio im se Rašićev sin, koji je prisustvovao na skorašnjem blokaderskom protestu u Nišu, tačnije vodio je kolo.

Nikola Rašić u majici studentske liste Foto: Printscreen TV Gračanica, Društvene Mreže

Kako ističu iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Kurti je preko Rašića "pružio do sada najjaču podršku takozvanoj studentskoj blokaderakoj listi na izborima 25. oktobra i pružio im bezrezervnu podršku".

"Podrška studentima od posebnog značaja!"

- Rašićeva stranka, inače Kurtijeva ispostava, objavila je juče otvorenu podršku studentima blokaderima, u kojoj citiraju Rašićeve reči:

- Predsednik stranke Za slobodu, pravdu i opstanak, Nenad Rašić, ističe da je podrška studentima u ovom trenutku od posebnog značaja. Podržati studente u ovom kritičnom momentu, za nas je obaveza, odgovornost i istinski patriotizam - poručuje Rašić i dodaje:

- Na izborima 25. oktobra, za nas je izbor između mračne prošlosti i svetle budućnosti, između dobra i zla, između svetla i tame.

Jednostavno rečeno, glasanje za Studentsku listu je iznad svega civilizacijski čin.