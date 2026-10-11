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Na sinoćnjem blokaderskom protestu u Nišu, kolo je i bukvalno vodio sin Nenada Rašića, Srbina koji je u vladi Aljbina Kurtija i jedan je od njegovih najbližih saradnika.

sin Nenad Rašić
Foto: Kurir.rs

Rašić junior je poveo kolo, što možete videti i na snimku, i dobro je da srpska javnost vidi ko je ustvari na čelu blokadera.

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Sin Nenada Rašića vodi blokadersko kolo Izvor: Kurir

Ovo je samo još jedan dokaz da Aljbin Kurti svim silama pomaže studentskoj listi.

Podsećamo, kako smo juče pisali, Kurti je, uz prisustvo šefa tajne službe tzv. Kosova, održao sastanak sa liderima praktično svih albanskih partija sa juga centralne Srbije, i dogovoreno je da na predstojećim izborima 25. oktobra nastupe na zajedničkoj listi.

Rašićev šef Aljbin Kurti je insistirao da sve albanske stranke podrže blokadere i "studentsku" listu i sa njom formiraju postizbornu koaliciju.

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