Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Na sinoćnjem blokaderskom protestu u Nišu, kolo je i bukvalno vodio sin Nenada Rašića, Srbina koji je u vladi Aljbina Kurtija i jedan je od njegovih najbližih saradnika.

Foto: Kurir.rs

Rašić junior je poveo kolo, što možete videti i na snimku, i dobro je da srpska javnost vidi ko je ustvari na čelu blokadera.

00:34 Sin Nenada Rašića vodi blokadersko kolo Izvor: Kurir

Ovo je samo još jedan dokaz da Aljbin Kurti svim silama pomaže studentskoj listi.

Podsećamo, kako smo juče pisali, Kurti je, uz prisustvo šefa tajne službe tzv. Kosova, održao sastanak sa liderima praktično svih albanskih partija sa juga centralne Srbije, i dogovoreno je da na predstojećim izborima 25. oktobra nastupe na zajedničkoj listi.