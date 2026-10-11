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Sinhronizovano delovanje i podrška koja stiže Studentskoj listi jasno pokazuju da je u toku aktivna kampanja lobiranja za blokadere, što govore izjave premijera lažne države Aljbina Kurtija i njegovog pomoćnika ministra za zajednice i povratak u Vladi tzv. Kosova Nenada Rašića, poznatog po tome što konstantno šalje poruke podrške toj listi.

Rašić koji daje direktnu podršku samom Kurtiju, koji hapsi srpski narod i već godinama pokušava da sa naše južne pokrajine protera svakog Srbina, sada daje podršku ljudima koji žele da ostatak Srbije unište i odvedu u propast!

Sranka Nenada Rašića, kojeg zovu i "Kurtijev džepni Srbin",  uključila se u blokadersku kampanju "Svi izlazimo" i pozvala na glasanje za blokadere. Za te namene ni sam Kurti očigledno nije žalio sredstva, što je Rašić pre nekoliko dana i jasno priznao kada je rekao da je odlučeno da "svim raspoloživim sredstvima snažno podrže Studentsku listu na izborima 25. oktobra".

- Poručio bih celom SNS da studenti sigurno pobeđuju - govorio je Rašić na konferencijama.

Da ironija bude veća, Aljbin Kurti, čija policija bez ikakvih dokaza i brutalno prebija Srbe, što je konstatovala i međunarodna zajednica, našao se pozvanim da laže kako u "Beogradu biju studente"!

Podsetimo, na sinoćnjem blokaderskom protestu u Nišu, skupu je prisustvovao, tačnije vodio kolo, sin Nenada Rašića.

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Sin Nenada Rašića vodi blokadersko kolo Izvor: Kurir

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Sin Nenada Rašića vodi blokadersko kolo