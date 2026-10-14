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Reditelj Goran Marković koji se dodatno "proslavio" svojim gnusnim izjavama na hrvatskoj televiziji (HRT) gde nije propustio priliku da izvređa Srbe i Srbiju, koju je uporedio s porno filmom, postaće poznat i po neispravnom izgovaranju reči "eskalacija".

Naime, objašnjavajući i govoreći o političkim prilikama u Srbiji i kritikujući Aleksandra Vučića, taj poznati srpski filmski i pozorišni reditelj, scenarista, pisac i univerzitetski profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, koji bi po svoj prilici trebalo da se izjašnjava ako ne pristojno, barem pismeno, u naletu pljuvanja Srbije i Vučića, nije uspeo lepo da se izrazi, te je umesto reči "eskalacija" upotrebio reč "eKskalacija".

- Pošto svi očekuju njegov poraz, verovatno u EKSKALACIJI nasilja vidi spas - kazao je Marković.

Podsetimo, Marković je u sramnom nastupu izgovorio niz uvreda za Srbe, posebno za građane koji podržavaju Aleksandra Vučića.

- U porno filmu je u principu dominantna laž. Znači, dvoje ljudi glume da se vole. Imaju zadatak da se predstavljaju da između njih postoji nekakva strast. Oni uopšte ništa ne osećaju jedno prema drugom... Ja mislim da je licemerje glavna odlika društva u kome živim. Društvo u kome ja živim laž je alfa i omega svega - rekao je Marković za HRT.

Odgovarajući na pitanje voditelja o kolegama koji podržavaju Vučića, Marković je nastavio sa jezivom dehumanizacijom i optužbama.

- Pa, ja ne mogu drugačije da objasnim osim pohlepom. On pokušava stalno da izazove nasilje, verovatno očekujući, pošto svi očekuju njegov poraz, verovatno u eskalaciji nasilja vidi spas. Vidi nešto što bi ga moglo odvesti možda u građanski rat ili u vanredno stanje, šta ja znam, koje bi mu produžilo vek - izjavio je on.

Marković je najbrutalnije izvređao i narod koji podržava Vučića.

- Mislim da je to sada isplivalo na površinu i da čak i oni tupaviji, on je najzaluđeniji, njegovo glasačko telo koje nema sve zube u glavi, je zapravo shvatilo ko je on - kaže Marković.

Jedna pretnja Markovića posebno izaziva nelagodu i strah, jer je on ne samo otvoreno najavio nasilje, sukobe i krvoproliće na ulicama Srbije, već je takav scenario opravdao i nazvao ga "revolucionarnim terorom koji je nužan".