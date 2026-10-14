- Oni žele da Srbija stane. Ova zemlja je predaleko stigla da bi se sada zaustavila. Srbija je na dobrom putu. Nastavimo da je činimo boljom svakoga dana, poručio je nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić.

- Svakog jutra, pre svitanja, Srbija krene. Krene na posao, krene da gradi, krene u školu, krene napred. A neko bi hteo da sve ovo stane. Ova zemlja je predaleko stigla da bi se sada zaustavila. Srbija je na dobrom putu. Nastavimo da je činimo boljom, svakoga dana, poručio je kandidat za premijera Srbije.