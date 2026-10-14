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Veličanstveni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" održan je u Hali sportova "Timok" u Zaječaru. Tom prilikom, nosilac liste Aleksandar Vučić najavio je novi program za istok sa 6 stubova, kao i milijardu i 300 miliona evra ulaganja u naredne tri godine za domove zdravlja i bolnice. Predstavio je i posebni program za zapošljavanje mladih bez radnog iskustva.

1/19 Vidi galeriju Aleksandar Vučić na skupu "Ujedinjene Srbije" u Zaječaru Foto: Nemanja Nikolić

Gosti "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji koji su analizirali poruke sa skupa bili su političarka Gordana Čomić i Dane Stanojčić, iz SNS. Prema rečima Daneta Stanojčića, svakome ko se razume u politiku potpuno je jasno da Bojan Pajtić upravlja blokaderima.

"Odavno se zna da Pajtić upravlja blokaderima"

U jednom kafiću u prestonici održan je tajni sastanak glavnih plenumaša sa Tehnološko-metalurškog i Filozofskog fakulteta, gde je pao dogovor o krojenju "njihove vlade", a sve pod palicom političkih veterana iz senke. Član SNS-a, Dane Stanojči istakao je da je, kako kaže, među onima koji se bave politikom, jasno da iza blokadera stoji Bojan Pajtić.

- To se odavno zna, makar u delu ljudi koji se bave politikom. Međutim, kako se predizborna kampanja bliži kraju, sve je jasnije da je njihova politika bez programa i polako isplivavaju na površinu jer se vidi kako upravljaju procesima. Ovo je samo jedan od primera gde imaginarni plenumi koji nisu zabeleženi u civilizovanom svetu raspravljaju i formiraju novu vladu. Jedan od glavnih ljudi je Pajtić, on je sada izašao na površinu, a glavno težište udara su im Novi Sad i Vojvodina zbog određenih težnji koje je i pokazao. Njima je sve jasnije da ne mogu da dobiju podršku građana, pa raste nervoza i kreću polako otvorene tenzije između njih. Već smo videli da se pojavila bivša tužiteljka koja je pojasnila kako je bila vetirana, a nije jedina - rekao je Stanojčić.

Više radnih mesta i podsticaj mladih bez iskustva

Komentarišući atmosferu i glavne poruke skupa u Zaječaru, Stanojčić je izdvojio konkretne stvari koje je Vučić najavio, a koje će poboljšati život ljudima u istočnom delu naše Srbije.

03:55 EVO ZAŠTO SE ILIJA SRDANOVIĆ VIŠE NIGDE NE POJAVLJUJE! Gordana Čomić bez dileme: Svako gostovanje mu je nanelo štetu, ima pravo da utihne Izvor: Kurir televizija

- Aleksandar Vučić, nosilac liste, je kao što građani mogu da vide u svakom delu Srbije. Poruke u Zaječaru su prilično jasne, a garantuju napredak istočne Srbije, razvoj, veće plate i bolji standard građana. Slične poruke smo čuli u Kragujevcu, a čućemo ih i u petak (16. oktobar) u Novom Sadu. To je jedina konzistentna politika u Srbiji u proteklih 15 godina, politika permanentnog i održivog razvoja Srbije. Tu nema demagogije ili stvari koje nisu opipljive ili proverljive. Tačno smo čuli program od šest tačaka za istočni deo Srbije, konkretne stvari vezane za zdravstvo, nova radna mesta i podsticaj zapošljavanja ljudi koji nemaju iskustva do sada. Takvu poruku nudi Ujedinjena Srbija, a garancija da će se obećanja sprovesti jesu rezultati koje je Vučić ostvario prethodnih godina - rekao je Stanojčić.

Zašto je Srdanović nestao iz kampanje?

Na pitanje novinara i voditelja emisije "Puls Srbije" Nikole Miloradovića šta se dešava sa Ilijom Srdanovićem, nosiocem tzv. Studentske liste i kako to da je nestao iz javnosti samo nekoliko nedelja uoči kampanje, Gordana Čomić je istakla i da, kako kaže, svako ko je u političkoj kampanji, procenjuje da li će mu izlazak u medije nanetu štetu i koliku, te shodno tome se i odlučuje na taj korak.

Gordana Čomić Foto: Kurir Televizija

- Ovi izbori su obeleženi gađenjem prema demokratiji jer je izabran nepartijski pluralizam i što je propisano koje stranke smeju da se kandiduju, a koje ne. Da je taj ton uvela vladajuća koalicija, raščerupali bi ih jer je to nedopustivo i katastrofalno. Međutim, grupa ljudi koja ne podnosi stranke, dijalog i demokratiju je time verbalizovala poruku grupi ljudi koja ne podnosi vlast i oni su poverovali u to. Kažu biće super, ali neću da ti kažem šta. Onda ne izlaze u medije. Vidite, svako procenjuje da li će mu izlazak u medije biti u korist ili će mu naneti štetu. Ukoliko mu nanosi štetu, ima pravo da kaže da je zauzet. Smatram da je azbuka demokratije dijalog i da niko ne bi trebalo da ga izbegava. Taj deo nam fali sada, ali će i faliti kada se anketa završi - rekla je Čomić.

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