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Mobilna ambulanta lozničkog Zdravstvenog centra (ZC) Loznica nastavlja terenski rad, sa ciljem da zdravstvene usluge budu dostupnije stanovnicima naselja u kojima nema zdravstvenih ambulanti i stanica, saopšteno je danas iz ove ustanove. Od početka rada, 6. oktobra, u pet lozničkih sela obavljeno je, kako se navodi, više od 200 pregleda.

Mobilna ambulanta Zdravstvenog centra Loznica Foto: ZC Loznica

Prvo je mobilna ambulanta bila u Tršiću, gde je zabeležen veliki odziv meštana, obavljeno je 27 opštih lekarskih i 23 ultrazvučna pregleda, a uzorci su uzeti za 24 laboratorijske analize. Narednih dana bila je u Gornjoj Koviljači, Stupnici, Gornjoj Borini i Paskovcu, a u ovim mestima ukupno je obavljeno 106 opštih lekarskih i 100 ultrazvučnih pregleda, dok su uzorci uzeti za 66 laboratorijskih analiza.

Mobilna ambulanta Zdravstvenog centra Loznica Foto: ZC Loznica

ZC nastavlja sa organizacijom terenskih pregleda, pa je mobilna ambulanta danas u Milini, dok će u petak biti u Trbušnici. Raspored narednih poseta biće dopunjavan u dogovoru sa predstavnicima mesnih zajednica, u skladu sa potrebama stanovništva, navode iz ZC.

Mobilnu ambulantu obezbedilo je Ministarstvo zdravlja, a njen terenski rad omogućava da se pregledi organizuju bliže mestu stanovanja, posebno za stanovnike udaljenijih naselja.